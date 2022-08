Va chạm với ô tô tải, nam thanh niên tử vong tại chỗ, tài xế rời khỏi hiện trường

Hiện trường vụ tai nạn, nam thanh niên tử vong tại chỗ do va chạm với ô tô tải. Clip: Thiên Long

Sáng 6/8, Công an TP.Tân An cho biết, lực lượng CSGT đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết một nam thanh niên.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 5/8, nam thanh niên chừng 20 tuổi (ngụ TP.Tân An) cầm lái xe máy biển số 62 AA.000.89 lưu thông trên tuyến quốc lộ 62 theo hướng TP.Tân An về thị xã Kiến Tường. Đến khu vực trước cổng trụ sở UBND phường 6, TP.Tân An thì va chạm với ô tô tải biển số 62H-034.70 đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy văng ra giữa lộ lật ngang, nạn nhân ngã xuống trước đầu xe đã bị bánh ô tô tải cán qua người tử vong tại chỗ. Lúc này tài xế vẫn tiếp tục lưu thông mà không dừng lại.



Người dân chứng kiến dùng xe máy đuổi gần 200m truy hô người này mới dừng lại. Tuy nhiên, tài xế cầm giấy tờ mở cửa xe bước xuống rồi bỏ đi.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, truy xét làm rõ.