Va chạm với xe ben, vợ chết thảm dưới bánh xe, chồng nhập viện cấp cứu

Hơn 10h ngày 14/6, lực lượng chức năng TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy khiến đôi vợ chồng thương vong ở khu vực.

Hiện trường vụ việc.

Theo điều tra của Công an tỉnh Bình Dương, hơn 7h30 cùng ngày, tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe ben mang BKS: 51C - 664.60, lưu thông trên đường ĐT 743 hướng từ quốc lộ 1K ra quốc lộ 1. Khi xe đi tới nút giao thông Tân Vạn, phường Bình Thắng, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tài xế cho xe ôm cua rẽ trái vào đường Nguyễn Xiển đã va chạm với 1 xe máy do 1 người đàn ông chở theo vợ đi cùng chiều.

Người dân theo dõi vụ việc.

Vụ va chạm khiến cho đôi vợ chồng ngã vào gầm xe ben. Người vợ bị bánh xe ben cán qua người tử vong, người chồng bị thương được đưa đi cấp cứu. Hiện trường chiếc xe máy nằm dưới gầm xe ben. Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kì theo dõi nên giao thông qua khu vực ùn ứ.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời các nhân chứng, điều tiết giao thông qua khu vực.