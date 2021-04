Va chạm với xe bồn, ôtô 7 chỗ tông vào một gia đình đi xe máy, giao thông ách tắc nhiều giờ

Chiều ngày 22/4, một lãnh đạo xã Lộc An (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn ô tô liên hoàn khiến một người dân bị thương nặng. Hiện Công an xã Lộc An đã phối hợp cùng đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Bảo Lâm giải phóng hiện trường, phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h chiều cùng ngày, trên Quốc lộ 20 đoạn km133+300 thuộc địa bàn thôn 4, xã Lộc An.

Vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Sỹ Tịnh điều khiển xe 7 chỗ biển số 49A - 230.43 theo hướng Đà Lạt - TP.Hồ Chí Minh, khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe bồn mang biển số 49C - 161.11 do tài xế Hoàng Văn Hiếu điều khiển theo hướng ngược lại.

Xe bồn cũng bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Sau cú va chạm mạnh, xe 7 chỗ mất kiểm soát, quay ngược lại và tông vào xe máy do anh Lâm Quang Tuyên (27 tuổi, ngụ huyện Đạ Tẻh) điều khiển chở theo vợ là Ka Khuê (28 tuổi) và con gái (5 tuổi) đang lưu thông cùng chiều.

Anh Lâm Quang Tuyên đã bị thương nặng sau cú tông mạnh của xe ô tô 7 chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu. Vợ anh Tuyên và con gái bị đa chấn thương, chiếc xe máy biến dạng.

Anh Tuyên bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau vụ tai nạn, cả 3 chiếc xe đều bị hư hỏng nặng, quốc lộ 20 đoạn qua xã Lộc An bị ách tắc nhiều giờ.