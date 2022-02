Valentine 2022: “Hoa đắt hơn cả vàng”, tiểu thương không dám nhập nhiều hàng

Cận kề Valentine, giá hoa đua nhau tăng chóng mặt

Chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày lễ Valentine, theo khảo sát của phóng viên Dân Việt, giá hoa tươi tại các cửa hàng trên địa bàn Hà Nội cao gấp 3-4 lần so với ngày thường.

Cẩn thận tỉa từng cánh hoa hồng bị hỏng, chị Nguyễn Lệ Thu (38 tuổi), chủ một cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Phong Sắc cho biết: “Chưa năm nào giá hoa mùa Valentine lại đội lên chóng mặt thế này. Hoa mỗi ngày mỗi giá, nhập vào giá cao ngất ngưởng thế này mình còn sợ, khách hàng người ta mua cũng dè dặt hơn bình thường”.

Giá hoa dịp Valentine năm nay cao ngất ngưởng khiến nhiều tiểu thương không dám nhập nhiều hàng. Ảnh: Doãn Nhàn

Năm nay, chị không dám nhập nhiều hoa vì giá hoa quá cao. “Chị không dám trữ nhiều hàng, bán hết đến đâu nhập đến đấy. Hoa đắt thế này nhập nhiều mà bán ế thì lỗ chổng vó như chơi!”, chị Thu nói. Hoa hồng bó từ 10 cành trở lên kèm phụ kiện và hoa bi, thạch thảo,... có giá 400.000-800.000 đồng một bó. Các lẵng hoa nhỏ và trung bình có giá dao động từ 400.000-500.000 đồng cho tới vài triệu đồng. Theo chị Thu, “giá hoa nhập vào đã đắt đỏ nên mỗi lẵng hoa cắm tạo hình bán ra cũng chỉ dám đội lên tầm 120.000-150.000 đồng”.

Bó hoa hồng cỡ nhỏ và trung bình có giá dao động từ 400.000-800.000 đồng một bó. Ảnh: Doãn Nhàn

Khảo sát tại chợ hoa Quảng Bá cùng một số cửa hàng hoa tươi trên địa bàn Hà Nội, thị trường hoa dịp lễ Valentine năm nay khá phong phú về chủng loại gồm: hoa trong nước và nhập khẩu. Giá các loại hoa cao gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường. Chị Mai Anh (42 tuổi), chủ kinh doanh một cửa hàng hoa ở đường Nguyễn Phong Sắc cho biết: “Giá hoa hồng nhập ngoại dao động từ 50.000 – 150.000 đồng/bông tùy loại. Với hoa hồng trong nước thì rẻ hơn nhưng so với ngày thường cũng bị đội giá rất nhiều, dao động từ 12.000 – 15.000 đồng/bông tùy loại”.

Tiểu thương thấp thỏm lo lắng sức mua giảm vì dịch bệnh, giá hoa lại cao

Hoa hồng đỏ và socola là hai món quà truyền thống trong Ngày lễ Tình nhân. Vì vậy, ngày Valentine cũng là mùa vụ cao điểm của những người bán hoa. Bác Lê Thị Bình (63 tuổi), người có thâm niên nhiều năm bán hoa tại chợ hoa Quảng Bá cho biết: “Sau Tết, ngày lễ Valentine là dịp bán hoa đắt hàng nhất. Tuy nhiên năm nay hoa đắt hơn cả vàng thế này thì chắc chắn khách hàng cũng dè dặt hơn”.

Tình hình dịch bệnh phức tạp cùng giá hoa tăng cao khiến nhiều tiểu thương lo lắng sức mua hoa dịp Valentine năm nay giảm. Ảnh: Doãn Nhàn

Trời nhá nhem tối, cô Bùi Thị Hoa (50 tuổi, chủ cửa hàng hoa tại chợ Quảng Bá) tranh thủ chụp một số bó hoa tại cửa hàng cho khách mua online xem.

Theo cô Hoa, “cận kề ngày lễ Valentine, cửa hàng lại ngay sát mặt đường nhưng khách mua vẫn túc tắc thôi, chưa có đông như các năm. Lượng khách đến chọn mua quà trực tiếp tại cửa hàng trung bình khoảng 20-25 lượt khách/ngày. Thông thường lượng khách đông nhất sẽ rơi vào tối ngày 13 và ngày 14/2 nên tôi cũng mong tới lúc đó hoa bán chạy để còn kiếm thêm chút tiền lời”.

Valentine 2022: “Hoa đắt hơn cả vàng”, tiểu thương không dám nhập nhiều hàng. Video: Doãn Nhàn

Ghé qua chợ hoa Quảng Bá mua quà cho bạn nhân dịp lễ Valentine, chị Thái Thị Hoa (28 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) “ngỡ ngàng” vì giá hoa cao chót vót. “Dịp lễ năm nào mình cũng mua hoa, nhưng năm nay không ngờ giá hoa đội lên nhiều thế. Bó hoa hồng nhỏ này chưa tới 10 bông mà đã 450.000 đồng, trong khi các năm chỉ từ 250.000-300.000 đồng”, chị Hoa lắc đầu sau khi trả giá không thành công.

Nhiều khách hàng ngỡ ngàng vì giá hoa năm nay leo thang chóng mặt. Ảnh: Doãn Nhàn

Giá hoa hồng nhập ngoại dao động từ 50.000 – 150.000 đồng/bông tùy loại. hoa hồng trong nước dao động từ 12.000 – 15.000 đồng/bông tùy loại. Hoa hồng bó từ 7-10 cành trở lên kèm phụ kiện và hoa bi, thạch thảo,... có giá 400.000-800.000 đồng một bó. Các lẵng hoa nhỏ và trung bình có giá dao động từ 400.000-500.000 đồng cho tới vài triệu đồng.



Lý giải lí do giá hoa tăng cao chóng mặt trong dịp lễ Valentine năm nay, cô Hoa cho biết: Giá hoa tăng cao 2-3 lần trong dịp lễ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, năm nay giá hoa cao hơn phần nữa vì tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; thời tiết diễn biến thất thường nên nhiều nhà vườn trong nước không dám mở rộng diện tích. Hoa nhập ngoại do diễn biến dịch nên cũng tăng lên đáng kể so với mọi năm.

Ngày nay, trong ngày lễ Valentine, bên cạnh những món quà truyền thống là hoa và socola, nhiều người còn tự làm quà handmade, tự nấu ăn hay chọn những món quà có giá trị khác như các đồ trang sức, đá quý, kim cương…

Anh Thành Minh (32 tuổi, Cầu Giấy) cho biết: “Năm nay dịch bệnh phức tạp, mình và bạn gái cũng lo lắng nên quyết định sẽ tự nấu ăn tại nhà. Về quà thì mình chỉ mua một bông hồng tượng trưng thôi, còn lại sẽ mình sẽ mua tặng bạn gái một món quà có ý nghĩa và có giá trị sử dụng lâu dài”.