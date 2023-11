Vẫn còn 15 con bò của người dân bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị chưa tìm thấy, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Tình hình lũ lụt tại tỉnh Quảng Trị gây thiệt hại cho người dân. Clip: Ngọc Vũ.

Chiều 15/11, ông Trần Viết Hưng – Chủ tịch UBND thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ cho biết, đến nay cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy 68 con bò bị lũ cuốn trôi trên sông Hiếu, 15 con bò còn lại chưa được tìm thấy

Trong tổng số 83 con bò bị lũ cuốn trên sông Hiếu, hộ ông Nguyễn Văn Triều (SN 1969, trú khu phố 8, thị trấn Cam Lộ) có đến 56 con bò.

Ông Nguyễn Văn Triều (bên trái) là chủ nhân 56 con bò bị lũ cuốn trôi trên sông Hiếu. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Triều cho biết, nhận được đơn hàng của dự án cấp phát bò cho người nghèo, ông đã mua gom bò từ nhiều nơi về nuôi. 56 con bò giống đã được ông Triều nuôi 2 tháng nay.

Chiều 13/11, ông Triều cho bò gặm cỏ ở một bãi đất bồi ven sông Hiếu, thuộc địa bàn thị trấn Cam Lộ. Do mưa to, không thể cho bò vượt suối về chuồng nên ông Triều lùa đàn bò lên một mô đất cao ở bãi bồi. "Tôi nghĩ dù mưa to nhưng mình lùa bò lên mô đất cao thì sẽ không vấn đề gì" – ông Triều cho hay.

Những con bò bị trôi được người dân giúp đỡ tìm kiếm. Ảnh: Ngọc Vũ.

Không ngờ, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, trên địa bàn huyện Cam Lộ nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung mưa như trút nước, kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến nước sông Hiếu lên nhanh. Đàn bò của ông Triều và bò của nhiều hộ dân khác bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau đó, người dân ở khu phố 8 thị trấn Cam Lộ cùng chính quyền địa phương đã triển khai công tác tìm kiếm bò bị trôi giúp người dân. Cộng đồng mạng cũng vào cuộc chia sẻ thông tin về đàn bò bị lũ cuốn có nắp nhựa màu xanh bấm ở tai để người dân vùng hạ nguồn sông Hiếu nhận biết.

Ông Triều cho biết, từ những thông tin được chia sẻ ấy, nhiều người nhìn thấy bò bị trôi đã thông báo cho gia đình đến nhận. Có nhiều người khi nhìn thấy bò bị trôi còn chủ động lùa về nhà cho ăn rơm, đốt lửa sưởi ấm để bò không bị lạnh chết…

Được biết, 2 ngày từ ngày 13/11 đến nay, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn đối với tỉnh Quảng Trị. Hơn 1.300 nhà dân bị ngập, hàng trăm ha cây ăn trái, hoa màu bị ngập, hư hỏng... Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Triều cho biết, đến 15 giờ15 ngày 15/11, có 42/56 con bò của gia đình đã được tìm thấy, trong đó 2 con bị chết, 1 con bị gãy chân. 14 con bò còn lại vẫn đang được gia đình, bà con lối xóm, chính quyền địa phương và người dân các nơi hỗ trợ tìm kiếm.

"Tôi rất biết ơn tinh thần tương thân tương ai, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn của người dân trong và ngoài tỉnh dành cho gia đình tôi cũng như hàng xóm của tôi" – ông Triều chia sẻ.

Người dân xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ đưa lợn lên tỉnh lộ để tránh lụt. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Trần Viết Hưng – Chủ tịch UBND thị trấn Cam Lộ cho biết, không chỉ người dân thị trấn mà người dân các địa phương dọc hạ nguồn sông Hiếu cũng tích cực tìm kiếm bò bị trôi giúp các hộ dân.

Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 Quân khu 4 điều động 200 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh cho các trường học bị ngập lụt trên địa bàn huyện Cam Lộ. Ảnh: Ngọc Vũ.

"Tinh thần yêu nước, đoàn kết, đại đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn luôn có sẵn trong trái tim mỗi con người Việt Nam. Tinh thần ấy không chỉ trong thời kỳ chiến tranh mà phát huy cho đến ngày nay. Việc người dân cùng các lực lượng tìm bò cho các hộ dân là một trong những hành động cụ thể của tình thần đoàn kết của người Việt Nam nói chung, huyện Cam Lộ nói riêng" – ông Hưng phấn khởi chia sẻ.