Đoàn Văn Hậu nói lời ẩn ý trước khi chốt hợp đồng với Heerenveen

Sau một mùa giải chưa có nhiều cơ hội thể hiện, tương lai của Văn Hậu ở Heerenveen vẫn chưa được xác định. Sau nhiều lần trì hoãn việc trao đổi về gia hạn hợp đồng, đội bóng Hà Lan đã hẹn Hà Nội FC trả lời vào ngày 28/6.

Lúc này, Heerenveen đang gặp khó khăn về tài chính và không dễ để chi trả mức lương 450.000 Euro/năm cho tuyển thủ Việt Nam. Ban lãnh đạo đội bóng vẫn đang tìm đối tác, nhà tài trợ có thể trả khoảng đãi ngộ này cho hậu vệ 21 tuổi.

Chia sẻ của Văn Hậu

Mới đây, Văn Hậu đã đăng lên trang cá nhân dòng trạng thái đầy ẩn ý: "I wish someone understood my wish, because it was my dream" (tạm dịch: Tôi ước ai đó hiểu được mong ước này, vì đó là giấc mơ của tôi).

Nhiều khả năng, Heerenveen sẽ không gia hạn hợp đồng với hậu vệ sinh năm 1999 vì vẫn chưa tìm được đối tác trả lương cho anh.

Nếu không được đội bóng giữ chân, Văn Hậu có thể về Việt Nam vào tháng 7 và chờ được đăng ký thi đấu giai đoạn 2 V.League.