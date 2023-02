Văn khấn cúng sao giải hạn 2023 chuẩn nhất, cầu một năm bình an, may mắn Văn khấn cúng sao giải hạn 2023 chuẩn nhất, cầu một năm bình an, may mắn

Trong những ngày đầu năm, cúng sao giải hạn là lễ khá quan trọng của người Việt Nam. Vậy, văn khấn cúng sao giải hạn 2023 làm sao để chuẩn nhất, hóa giải vận xấu về sức khỏe, sự nghiệp, tình cảm.

Trong những ngày đầu năm, văn khấn cúng sao giải hạn 2023 là điều mà nhiều người quan tâm. Tại sao phải cúng sao giải hạn? Theo quan niệm dân gian, người Việt thường cúng sao giải hạn với mong muốn hóa giải mọi vận xấu về sức khỏe, sự nghiệp, tình cảm và ước muốn một năm bình an, may mắn. Nhưng không phải ai cũng biết cúng sao giải hạn vào thời gian nào thì chuẩn nhất. Trong tín ngưỡng dân gian Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, mỗi tuổi trong một năm đều chịu ảnh hưởng của một sao. Có tất cả 9 sao lần lượt là: Kế Đô, La Hầu, Thái Dương, Thái Âm, Mộc Tinh, Hỏa Tinh, Thủy Tinh, Kim Tinh, Thổ Tinh. 9 sao này cứ luân phiên ảnh hưởng đến cuộc sống của con người trong từng năm. Trong những ngày đầu năm, văn khấn cúng sao giải hạn 2023 là điều mà nhiều người quan tâm. Trong đó có các sao xấu như: La Hầu, Thổ Tú, Kế Đô, Thái Bạch, Vân Hán. Các sao tốt như Thủy Diệu, Thái Dương, Thái Âm và Mộc Đức. Cũng theo quan niệm, người nào bị sao xấu chiếu mệnh sẽ gặp “vận hạn” trong cả năm đó, liên quan đến sức khỏe, tình cảm, tiền bạc, sự nghiệp, nếu “hạn” lớn còn nguy hại đến tính mạng. Vì thế, muốn hết vận đen, các gia đình nên làm lễ cúng sao giải hạn. Người dân thường làm lễ giải hạn từ ngày mùng 10 đến 15 tháng Giêng. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, lễ dâng sao giải hạn đầu năm vào ngày rằm tháng Giêng là tốt nhất vì mọi tai ách, mọi sự xui xẻo ta phải giải trừ nó ngay từ đầu năm thì suốt cả năm con người đều yên tâm, vui vẻ và hạnh phúc. Đặc biệt, vào Tết Nguyên Tiêu, sao Thái Bạch giáng trần. Sao Thái Bạch được cho là “xấu nhất trong các sao xấu”, gắn liền với câu “Thái Bạch quét sạch của nhà”. Người nào bị sao Thái Bạch chiếu, trong năm sẽ gặp hạn về sức khỏe, mất tiền của, không làm ăn được... Do đó, ngày Rằm tháng Giêng làm lễ cúng giải hạn sẽ hóa giải được mọi vận đen trong một năm, để mỗi gia đình sẽ được bình an, may mắn và phát tài. Văn khấn cúng sao giải hạn 2023 tại nhà Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế. Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế. Con kính lạy Ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân. Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân. Con kính lạy (riêng phần này trong gia đình có người sao nào chiếu mệnh thì viết dòng khấn sao đó, còn các sao khác thì không viết): - Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân (nếu có người sao Thái Dương chiếu mệnh); - Đức Nguyệt cung Thái Âm Hoàng hậu Tinh quân (nếu có người sao Thái Âm chiếu mệnh); - Đức Đông phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh quân (nếu có người sao Mộc Đức chiếu mệnh); - Đức Nam phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh quân (nếu có người sao Vân Hán chiếu mệnh); - Đức Trung ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh quân (nếu có người sao Thổ Tú chiếu mệnh); - Đức Tây phương Canh Tân Kim đức Thái Bạch Tinh quân (nếu có người sao Thái Bạch chiếu mệnh); - Đức Bắc phương Nhâm Quý Thủy đức Tinh quân (nếu có người sao Thủy Diệu chiếu mệnh); - Đức Thiên cung Thần chủ La Hầu Tinh quân (nếu có người sao La Hầu chiếu mệnh); - Đức Địa cung Thần Vỹ Kế Đô Tinh quân (nếu có người sao Kế Đô chiếu mệnh). Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân. Tín chủ (chúng) con là:.............................tuổi...................................................................... Cùng các thành viên trong gia đình là (liệt kê họ tên, tuổi từng thành viên trong gia đình): - ................................................................................................................................ - ................................................................................................................................ Hôm nay là ngày...........tháng......... năm Quý Mão 2023, tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)........................... để làm lễ giải hạn sao (phần này viết tên các sao chiếu mệnh các thành viên trong gia đình trong năm nay)....................... chiếu mệnh. Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Phục duy cẩn cáo! Lưu ý: Chuẩn bị đầy đủ lễ vật cúng sau đó đốt ba cây nhang quỳ lạy rồi đọc văn khấn cúng sao giải hạn 2023 như trên. Trên đây là văn cúng sao giải hạn 2023 mà mọi người muốn biết để hóa giải mọi vận xấu về sức khỏe, sự nghiệp, tình cảm, cầu mong một năm mọi sự như ý, bình an, khỏe mạnh. Lễ vật cúng sao giải hạn 2023 Lễ vật cúng sao giải hạn 2023 Đèn hoặc nến (số lượng tùy theo từng sao).

Bài vị (màu của bài vị tùy theo từng sao), viết chính xác tên sao lên bài vị (cúng sao nào viết tên sao đó).

Mũ vàng.

Đinh tiền vàng (số lượng tùy ý, không cần quá nhiều).

Gạo, muối.

Trầu, cau.

Hương hoa, trái cây, phẩm oản.

Nước (1 chai).

Sau khi lễ xong thì đem hóa cả tiền, vàng, văn khấn, bài vị.



Lưu ý khi cúng sao giải hạn 2023 Lưu ý khi cúng sao giải hạn 2023 - Nghi lễ cúng sao giải hạn thường được thực hiện vào năm mới Âm lịch, sau đó tiến hành hằng tháng vào từng ngày nhất định tùy theo sao nào chiếu mệnh. - Cúng sao tại chùa hay tại nhà đều có ý nghĩa và tác dụng như nhau, bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà, thậm chí, có thể lược bớt một số thủ tục cũng không sao, bởi việc cúng sao cũng như lễ Phật, quan trọng nhất là ở tâm thành. - Khi cúng giải hạn cho gia đình chọn một ngày thuận tiện trong tháng Giêng là được. - Cúng dâng sao nên tốt nhất là bạn thực hiện nghi lễ ở ngoài trời, có thể là ở ngoài sân trước nhà hoặc trên sân thượng. - Không gian quá gò bó thì bạn có thể thực hiện ngay trong nhà cũng không sao bởi cúng sao giải hạn quan trọng nhất là lòng thành.

Các sao hạn năm 2023 Tuổi Can Chi Năm sinh Sao - Hạn cho nam mạng Sao - Hạn cho nữ mạng Quý Dậu 1993 Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo Giáp Tuất 1994 Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ Mộ Sao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ Ất Hợi 1995 Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ Bính Tý 1996 Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh Đinh Sửu 1997 Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận Mậu Dần 1998 Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La Kỷ Mão 1999 Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng Canh Thìn 2000 Sao Vân Hán - Hạn Thiên La Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương Tân Tỵ 2001 Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển Nhâm Ngọ 2002 Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo Quý Mùi 2003 Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ Mộ Sao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ Giáp Thân 2004 Sao Thổ Tú - Hạn Tam Kheo Sao Vân Hán - Hạn Thiên Tinh

