Vây bắt nhóm thanh thiếu niên tụ tập, nẹt pô, biểu diễn lúc rạng sáng

Ngày 19/5, thông tin từ Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đơn vị đã phối hợp với công an xã Bình Châu phát hiện, bắt quả tang nhóm thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm trật tự về an toàn giao thông.



Nhóm thanh thiếu niên tụ tập, nẹt pô, biểu diễn

Rạng sáng cùng ngày, công an huyện nhận được tin báo của người dân về nhóm thanh niên đang tụ tập, chạy xe lạng lách, nẹt pô, đánh võng, dàn hàng ba phóng xe mô tô biểu diễn với tốc độ cao trên đường ven biển thuộc địa phận xã Bình Châu.

Nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, chuẩn bị "so kè" tốc độ

Lực lượng CSGT xử lý các đối tượng

Sự việc này gây khiến người dân rất bức xúc vì nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng công an đã khống chế bắt giữ nhóm thanh niên cùng tang vật là 20 xe máy. Các xe máy hầu hết đã được thay đổi kết cấu, hình dáng và làm lại pô, độ máy để đạt được tốc độ cao.

Hiện, cơ quan Công an huyện Xuyên Mộc đang tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Lãnh đạo Công an huyện Xuyên Mộc khuyến cáo, đã bắt đầu thời điểm nghỉ hè, các bậc phụ huynh cần lưu ý, quản lý giáo dục các em thường xuyên, đề nghị người dân, phụ huynh khi phát hiện trường hợp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thì kịp thời thông tin cho công an để có cách giải quyết hiệu quả và phòng ngừa hậu quả xấu xảy ra.