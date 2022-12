VCK Cúp bóng đá 7 người quốc gia: Chọn tuyển thủ Việt Nam so tài Thái Lan, Indonesia, Malaysia

8 đội bóng dự VCK Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2022

Từ năm 2019, với sự đồng hành của nhà tài trợ chính Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc (VPL) đã được tổ chức, với 3 khu vực miền Bắc, miền Nam, miền Trung cùng vòng chung kết toàn quốc.

HLV U20 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn và nhà báo Minh Hải bốc thăm xếp cặp đấu VCK Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2022. Ảnh: Đức Cường

Cuối năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các hoạt động thể thao, văn hóa giải trí bị ngưng trệ, hoãn hủy, một giải đấu đặc biệt vẫn được tổ chức theo hình thức "bong bóng khép kín" tại thành phố Nha Trang - đó là Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2021 (VSC-S1), quy tụ những đại diện xuất sắc nhất đến từ 3 vùng miền trên cả nước.

Tiếp nối thành công cùng những giá trị đạt được cùng sự ghi nhận của của cả cộng đồng, với mong muốn tiếp tục chung tay xây dựng một sân chơi ý nghĩa cho người chơi, khán giả cả nước và thể hiện tinh thần, trách nhiệm xã hội, năm 2022, Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2022 (VSC-S2) lần thứ 2 được tổ chức, với quy mô lớn hơn, quy tụ những đội bóng mạnh, tổ chức quy củ đến từ 4 khu vực trên quy mô toàn quốc.

Tại miền Bắc diễn ra ở Hà Nội có 16 đội bóng tham dự đến từ Nghệ An, Hưng Yên, Lào Cai, Bắc Ninh, Thái Nguyên… Sau 2 tháng tranh tài đã xác định được 2 gương mặt xuất sắc nhất là FC Mobi (Hà Nội) và FC Du Lịch (Lào Cai).

Tại khu vực miền Nam, 16 đội bóng: Kiên Giang, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An..., đã so tài để chọn ra 2 đội bóng có thành tích tốt nhất là VIB Sài Gòn và FC Bảy Núi (An Giang) dự VCK.

Khu vực Tây Nguyên có 8 đội bóng tranh tài và XSKT Đắk Lắk là đội vô địch. Olympic Gym (Khánh Hòa) xếp thứ 2.

Tại khu vực miền Trung, 2 đội bóng xuất sắc nhất là Anh Quyên (Đà Nẵng), Tư Lửa Cửa Tùng (Quảng Trị).

Nguyên Phó Chủ tịch VFF Trần Duy Ly tới dự và bày tỏ sự trân trọng tâm huyết của BTC Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2022. Ảnh: Đức Cường

Tại Lễ ra mắt VCK Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2022 sáng nay (13/12), Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia 8 đội bóng xuất sắc nhất của 4 khu vực Bắc, Nam, Tây Nguyên, miền Trung thành 4 cặp đấu loại trực tiếp.

Cụ thể, FC Mobi gặp Olympic Gym; VIB Sài Gòn gặp Tư Lửa Cửa Tùng; Anh Quyên gặp FC Bảy Núi; XSKT Đắk Lắk gặp FC Du Lịch.

4 đội bóng giành chiến thắng sẽ giành quyền vào bán kết trước khi xác định trận chung kết tranh ngôi vô địch. 4 đội thua thi đấu phân hạng từ thứ 5 đến 8.

Ông Phạm Ngọc Tuấn -Tổng Giám đốc VietFootball, Trưởng Ban tổ chức Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2022 thông tin về việc tổ chức Giải bóng đá 7 người quốc tế lần đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: Đức Cường

"Thời gian qua, vòng loại Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2022 tại 4 khu vực vùng miền trên cả nước đã chứng kiến những trận đấu rất hấp dẫn, nhiều bàn thắng được ghi, tạo nên bầu không khí bóng đá sôi nổi trên toàn quốc, "nóng" cùng World Cup 2022.

VCK sắp tới hứa hẹn sẽ rất kịch tính với sự so tài của 8 đội bóng đến từ 8 tỉnh thành với 8 màu sắc khác nhau. Thông qua màn thể hiện của các cầu thủ tại VSC-S1 cộng với những gì đã chứng kiến tại Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Bia Saigon Cup 2022 (VPL-S3), chúng tôi sẽ tuyển chọn ĐT Việt Nam so tài tại Giải bóng đá 7 người quốc tế lần đầu tiên diễn ra ngay sau khi VSC-S2 kết thúc ít ngày.

3 đội khách mời tại giải bóng đá 7 người quốc tế là Thái Lan, Indonesia, Malaysia", ông Phạm Ngọc Tuấn -Tổng Giám đốc VietFootball, Trưởng Ban tổ chức Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2022 cho biết.

Với sự phát triển ổn định, mạnh mẽ của bóng đá 7 người trên quy mô toàn quốc những năm qua, Tổng Giám đốc VietFootball Phạm Ngọc Tuấn hy vọng bóng đá 7 người sẽ sớm được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia giống như bóng đá 11 người, bóng đá bãi biển, futsal và có mặt trong chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc trong tương lai.

Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội phát biểu tại Lễ ra mắt VCK Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2022. Ảnh: Đức Cường

Được biết, VCK Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2022 sẽ tiếp tục được sản xuất, phát sóng trực tiếp, cập nhật liên tục cùng các phóng sự, chương trình đồng hành... trên các kênh sóng, nền tảng truyền dẫn của VTVcab, qua đó quảng bá rộng rãi hơn nữa sân chơi VSC-S2 đến với khán giả cả nước cũng như từng bước nâng tầm, phát triển rộng rãi loại hình bóng đá sân 7.

Các trận đấu VCK Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2022 diễn ra trên sân Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Hoàng Mai.