Vệ binh Cách mạng Iran phóng tên lửa tấn công "căn cứ tình báo Mossad của Israel"

Khói bay lên từ một tòa nhà bị tấn công ở Erbil. Ảnh: CNN.

Lực lượng Iran cho biết cuộc tấn công tên lửa lúc nửa đêm ở Iraq đã phá hủy “một trong những trụ sở gián điệp chính” của Israel ở Erbil, thủ phủ của khu vực bán tự trị của người Kurd, để đáp trả những gì họ nói là các cuộc tấn công của Israel đã giết chết các chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và các thành viên của lực lượng mặt trận kháng chiến của Iran.



Trong một tuyên bố hôm thứ Hai 15/1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết: “Trụ sở này là trung tâm phát triển các hoạt động gián điệp và lên kế hoạch cho các hành động khủng bố” trong khu vực và Iran.

IRGC cũng cho biết họ đã tấn công một số địa điểm ở Erbil và tuyên bố nhắm mục tiêu vào “các địa điểm của các nhóm đối lập Iran”.

Theo một tuyên bố vào đầu ngày thứ Ba của Hội đồng An ninh khu vực người Kurd, ít nhất 4 thường dân đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ tấn công.

Theo một nhà báo CNN trong khu vực, một biệt thự lớn của một doanh nhân nổi tiếng người Kurd cũng bị phá hủy. Có những báo cáo chưa được xác nhận về thương vong tại khu dân cư mặc dù không biết liệu tòa nhà có phải là mục tiêu dự kiến hay không.

Hội đồng Bảo an LHQ ra tuyên bố nói: “Sự vi phạm trắng trợn này làm suy yếu chủ quyền của Khu vực người Kurd và Iraq”, đồng thời cáo buộc Iran sử dụng những lý do vô căn cứ để tấn công Erbil, một khu vực lịch sử ổn định mà HĐBA cho rằng chưa bao giờ gây ra mối đe dọa cho bất kỳ bên nào.

Cũng trong ngày thứ Hai, IRGC cho biết họ đã bắn tên lửa đạn đạo vào các căn cứ của “các nhóm khủng bố chống Iran trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Syria”.

IRGC tuyên bố các mục tiêu này có liên quan đến vụ đánh bom kép gần đây trong lễ tưởng niệm Tư lệnh Lực lượng Quds Qasem Soleimani ở thành phố Kerman khiến nhiều người chết và bị thương.

ISIS đã nhận trách nhiệm về vụ nổ kép chết người gần nơi chôn cất tướng Soleimani. Vụ nổ kép này là cuộc tấn công nguy hiểm nhất ở Iran kể từ cuộc cách mạng năm 1979.

Trong tuyên bố của mình, IRGC cho biết họ “đã xác định và tiêu diệt một số chỉ huy và thành phần khủng bố chủ chốt, đặc biệt là Daesh (ISIS), tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Syria bằng cách bắn một số tên lửa đạn đạo”.

Một quan chức Mỹ hôm thứ Hai cho biết những dấu hiệu ban đầu về các cuộc tấn công tên lửa của Iran cho thấy “đây là một loạt đòn tấn công liều lĩnh và thiếu chính xác”.

“Chúng tôi đã xem các báo cáo và theo dõi các tên lửa đã tấn công miền bắc Iraq và miền bắc Syria. Không có nhân viên hoặc cơ sở nào của Mỹ bị nhắm mục tiêu”, quan chức này nói.

“Iran tuyên bố đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công khủng bố ở Kerman, Iran và Rask, Iran, với trọng tâm là IS. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá tình hình.”

Một phát ngôn viên giấu tên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với CNN rằng các cuộc tấn công không gây thiệt hại cho “Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Erbil hoặc Khu Lãnh sự quán mới đang được xây dựng. Không có nhân viên Mỹ nào bị thương”.

Lãnh đạo người Kurd Masrour Barzani kêu gọi “các đối tác của chúng tôi trong cộng đồng quốc tế không giữ im lặng trước các cuộc tấn công liên tục nhằm vào người dân Kurdistan”.

“Đầu giờ tối nay, Erbil một lần nữa bị Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran tấn công. Đáng buồn thay, trong cuộc tấn công phi lý tối nay, một số thường dân đã thiệt mạng và bị thương”, ông Barzani nói trong một tuyên bố và lên án cuộc tấn công.

Các cuộc tấn công của Iran làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến của Israel ở Gaza có thể mở rộng thành một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông với những hậu quả nghiêm trọng về nhân đạo, chính trị và kinh tế.

Theo Bộ Y tế do Hamas điều hành, việc Israel ném bom không ngừng vào Gaza để đáp trả các cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 của Hamas đã giết chết hơn 24.000 người, gây ra sự tàn phá trên diện rộng, khi dân thường sống với mối đe dọa về cái chết gần kề - hoặc do một cuộc không kích, do đói hoặc bệnh tật.

Người đứng đầu cơ quan cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc cho biết chiến tranh đã gây ra nạn đói ở Gaza “với tốc độ đáng kinh ngạc” và Nam Phi đã đưa cáo buộc diệt chủng lên tòa án tối cao của Liên hợp quốc – những tuyên bố này đã bị Israel kiên quyết phủ nhận.

Cuộc xung đột đã làm leo thang sự thù địch trên toàn khu vực, với việc các đồng minh và lực lượng thân Iran – được gọi là trục kháng chiến – tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng Israel và các đồng minh của họ.