Vé chợ đen hoành hành trận HAGL với Hà Nội FC, bầu Đức vào cuộc

HAGL mới đây đã có được chiến thắng quan trọng 1-0 trước Hà Nội FC tại vòng 10 V.League nhờ bàn thắng siêu phẩm của Lương Xuân Trường. Vì những lý do liên quan đến chuyến công tác ở TP.HCM, bầu Đức đã không thể góp mặt để chia vui cùng các cầu thủ.

HAGL đã có chiến thắng trước Hà Nội tại vòng 10 V.League vừa qua.

Bởi thế cho nên, ngay sau khi trở lại Pleiku, ông chủ của CLB HAGL đã nhanh chóng gặp gỡ động viên các cầu thủ và triệu tập cuộc họp với BLĐ HAGL để xem xét và đưa ra yêu cầu chấn chỉnh vấn đề vé chợ đen hoành hành ở trận đấu vừa qua.



Trong cuộc họp lần này, bầu Đức đã yêu cầu những người trong BLĐ của đội bóng phố Núi nghiêm túc xem xét lại chuyện bán vé cho NHM. Thực tế, giá vé chợ đen của trận siêu kinh điển HAGL vs Hà Nội FC đã được đẩy lên gấp 10, 15 lần so với giá gốc. Rất nhiều NHM đã phải chấp nhận với mức giá “cắt cổ” này của phe vé để có được một vị trí theo dõi màn so tài này.

Theo ông bầu phố Núi, vấn nạn vé chợ đen đang làm ảnh hưởng trực tiếp tới NHM, đặc biệt là những ai yêu mến CLB HAGL. Với việc di chuyển cả một chặng đường xa mong muốn theo dõi đội chủ sân Pleiku thi đấu nhưng không có được vé mà phải chi ra gấp nhiều lần khoản tiền để mua vé chợ đen là điều gì đó thực sự đáng tiếc. Bầu Đức yêu cầu đội ngũ BLĐ chấn chỉnh ngay việc này để những tấm vé của HAGL đến được với tay của những NHM đích thực.

Các cầu thủ HAGL tiến ra khán đài cảm ơn khán giả.

"Tình cảm của người hâm mộ dành cho đội bóng là rất đáng trân trọng, là tài sản quý giá nhất, là niềm tự hào của người làm bóng đá. Và chuyện vé chợ đen làm khó người hâm mộ ở trận đấu vừa qua (HAGL gặp Hà Nội FC) phải được chấn chỉnh ngay trong thời gian tới. Phải hạn chế thấp nhất chuyện vé chợ đen ở sân Pleiku!



Lãnh đạo CLB HAGL phải rút kinh nghiệm và làm mọi cách để vé đến tay người hâm mộ đích thực, nhất là những người đã bỏ công sức, thời gian và tiền bạc từ các tỉnh xa về Gia Lai xem bóng đá kết hợp với du lịch. CLB HAGL phải làm tốt điều này vì người hâm mộ...", bầu Đức nói.