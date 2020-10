Về quê chém trọng thương vợ chồng thông gia rồi tự thiêu

Ngày 30/10, một nguồn tin xác nhận Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ vụ chém người rồi tự thiêu, xảy ra tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn.

Thông tin ban đầu cho hay sau khi trở về từ TP.HCM, sáng 29/10, ông Nguyễn Trong (61 tuổi, quê xã Nhơn Lộc, tạm trú TP.HCM) mang theo dao, rìu đến nhà thông gia là ông Trần Tấn Biên (53 tuổi, ngụ cùng địa phương) để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi cãi vã, ông Trong dùng rìu tấn công vào vùng đầu ông Biên. Tiếp đó, ông Trong dùng dao tấn công vợ ông Biên là bà Bùi Thị Xuân Ân.

Ngay sau đó, ông Trong ra đường cách đó khoảng 20 m, đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Do bị bỏng quá nặng, ông Trong tử vong vào tối cùng ngày khi đang cấp cứu tại bệnh viện. Còn vợ chồng ông Biên bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.