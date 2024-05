Vì CĐV M.U, Sir Jim Ratcliffe khó sa thải HLV Ten Hag

Sir Jim Ratcliffe khó sa thải HLV Ten Hag

Trước khi mùa giải 2023/24 hạ màn, Sir Jim Ratcliffe đã quyết định sẽ sa thải HLV Ten Hag. Đồng thời, tỷ phú người Anh cũng nhắm tới những ứng cử viên như Kieran McKenna (Ipswich Town), Mauricio Pochettino (tự do), Thomas Tuchel (tự do), Gareth Southgate (ĐT Anh), Thomas Frank (Brentford) và Graham Potter (tự do) để thay thế.

Hợp đồng hiện tại giữa HLV Ten Hag với M.U có thời hạn tới tháng 6/2025. Điều đó có nghĩa, nếu sa thải nhà cầm quân 54 tuổi, đội chủ sân Old Trafford sẽ mất khoảng 9 triệu bảng để đền bù hợp đồng.

HLV Ten Hag bắt tay với Sir Jim Ratcliffe sau trận chung kết FA Cup 2023/24. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, ở trận đấu cuối cùng của mùa giải 2023/24, M.U đã gây sốc khi đánh bại đội bóng cùng thành phố là Man City với tỷ số 2-1 để giành chức vô địch FA Cup. Thành tích này giúp "Quỷ đỏ" có vé dự Europa League 2024/25.

Theo tiết lộ của tờ The Sun, sau khi giúp M.U giành chức vô địch FA Cup, số lượng CĐV ủng hộ HLV Ten Hag đã tăng lên đáng kể. Thậm chí, trên các trang mạng xã hội, hàng triệu Manucians đã lên tiếng kêu gọi đội bóng giữ chân ông thầy sinh năm 1970. Điều đó khiến Sir Jim Ratcliffe rơi vào tình cảnh khó xử khi đưa ra quyết định về tương lai của cựu HLV Ajax Amsterdam.

Về phần mình, sau trận chung kết FA Cup 2023/24, HLV Ten Hag đã khẳng định rằng, ông sẵn sàng rời sân Old Trafford nếu không nhận được sự tin tưởng từ Ban lãnh đạo M.U.

Do tình hình có sự thay đổi nên Sir Jim Ratcliffe buộc phải hoãn kế hoạch đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của HLV Ten Hag.