Vì đâu người Việt từ lâu không mặn mà với xe Vespa?

Theo thống kê, ngay cả thời điểm hoàng kim năm 2009, thì doanh số của Piaggio cũng chỉ rơi vào 70,000 xe, một con số khá khiêm tốn. Sau năm 2009, doanh số của Piaggio nói chung và Vespa nói riêng liên tục tụt dốc, và những năm gần đây chỉ loanh quanh mức 40,000 xe.

Vespa đẹp quá hoá "chảnh"

Nếu nói về thiết kế tinh tế thì chắc chắn các dòng xe ga Vespa có thể ăn đứt Honda SH, không chỉ thế, hãng còn đa dạng các lựa chọn cho người dùng: Primavera cho nữ giới, Sprint cho nam giới, GTS Super cho doanh nhân,... nhưng hơi hướng chung của xe ga Vespa là cổ điển châu Âu.

Vespa đẹp nhưng kén khách. Ảnh Văn Biên.

Ở thiết kế xe Vespa luôn có cái gì đó "đỏng đảnh", mà theo cảm nhận riêng của cá nhân người viết thì bản thân những chiếc xe này quá đẹp, do đó người điều khiển nó cũng cần phải có một cái khí chất tương đương, hoặc là lúc nào cũng cần ăn vận lịch sự, tao nhã.

Vespa ngốn xăng

Tiếng ồn động cơ, nhanh xuống máy, ngốn xăng và rung khi vận hành là những phàn nàn mà phần đông người đi xe Vespa đời đầu tại Việt Nam phản ánh. Nguyên nhân là do những đời xe Vespa đầu tiên ở nước ta là được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, do đó về cả điều kiện đường xã lẫn thời tiết đều không phù hợp, lại một phần do thói quen ít chăm sóc xe của hầu hết người dùng, nên xe khá nhanh xuống cấp.

Tuy nhiên, nhược điểm này mặc đã được Piaggio cải tiến qua các thế hệ động cơ iGet 3 van, 4 van nên hiện xe Vespa thế hệ mới đã không còn ồn, thậm chí còn rất bền bỉ và tiết kiệm xăng. Dẫu vậy, do tâm lý "dùng một lần, cạch một đời" của nhiều người dùng nên tiếng xấu ấy vẫn đi theo Vespa cho tới tận bây giờ.

Bảo dưỡng Vespa thực sự tốn kém

Vespa là một sản phẩm của châu Âu, các dòng xe xuất phát từ đây luôn coi trọng tính chính xác và đồng bộ, do đó ngay cả khi không gặp trục trặc hoặc ít đi thì cứ đúng thời điểm thì người dùng bắt buộc phải thay mới chi tiết nào đó trên xe để đảm bảo xe vận hành tốt. Đơn cử, sau 500km đầu tiên, tất cả xe Vespa đều phải thay lọc dầu.

Người dùng Việt đang dần ít lựa chọn Vespa. Ảnh Văn Biên.

Chính vì thế, bên cạnh việc cần nắm chắc các thời điểm tiến hành bảo dưỡng, thay mới, thì người dùng xe Vespa cũng thường phải "đau ví" hơn so với loại khác, bởi lẽ các chi tiết, linh kiện phụ tùng của dòng xe này khá đắt đỏ,đồng thời người dùng thường không thể sửa mà chỉ có thể thay mới.

Ngoài ra, do không phổ biến, nên việc kiếm một tiệm sửa chữa chuyên về Vespa, hoặc đầy đủ các chi tiết dụng cụ để thay thế, sửa chữa cho xe Vespa sẽ khó khăn hơn.