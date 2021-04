"Vì Em Xứng Đáng" - lan toả tình yêu thương tới cộng đồng người tự kỷ

Nhằm kết nối, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tới các bậc phụ huynh có con rối loạn phổ tự kỷ trong việc nuôi dạy và chọn trường phù hợp cho con, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về tự kỷ, cũng như truyền đi thông điệp: "Trẻ tự kỷ cũng xứng đáng được yêu thương", "Vì Em Xứng Đáng" - sự kiện phi lợi nhuận có ý nghĩa vô cùng lớn đối với cộng đồng, xã hội sẽ diễn ra vào ngày 24/4/2021 tại Hà Nội.



"Vì Em Xứng Đáng" là một dự án phi lợi nhuận nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về rối loạn phổ tự kỷ.

Tại Mỹ, theo một khảo sát được công bố năm 2014, cứ 68 trẻ thì có một trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ. Tại Việt Nam, "tự kỷ" được quan tâm nhiều hơn từ những năm 2000 khi tỷ lệ trẻ có rối loạn phổ tự kỷ ở Việt Nam gia tăng rõ rệt cùng với xu hướng chung của thế giới, trở thành một chủ đề được xã hội quan tâm.

Tự kỷ là một rối loạn bao gồm các biểu hiện lâm sàng đặc trưng với khả năng thiếu hụt về kỹ năng xã hội, các hành vi lặp lại và thiếu hụt hay thậm chí không có khả năng giao tiếp và ngôn ngữ. Tuy nhiên, hiện nay, cộng đồng, xã hội vẫn còn thiếu kiến thức về rối loạn phổ tự kỷ. Bên cạnh đó, trẻ em có rối loạn phổ tự kỷ vẫn chưa có các chế độ, chính sách riêng, chưa được tạo điều kiện trong cuộc sống.

Theo các chuyên gia, trong việc chăm sóc trẻ có rối loạn phổ tự kỷ, bên cạnh sự can thiệp của các chuyên gia, giáo viên thì cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình có vai trò quan trọng với sự phát triển của trẻ và là người lập ra lộ trình can thiệp cũng như có các bước kiểm tra đánh giá để điều chỉnh và xây dựng tiếp lộ trình can thiệp. Nói cách khác, để đồng hành với các bé, ta cần thấu hiểu những khó khăn của trẻ để có những hỗ trợ phù hợp, kịp thời.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, các nguồn lực tài chính, con người, trí tuệ dành cho các chương trình và chính sách dành cho trẻ tự kỷ còn gặp nhiều hạn chế. Nhiều trẻ tự kỷ không được phát hiện hoặc phát hiện muộn dẫn tới bỏ lỡ giai đoạn vàng trong can thiệp. Cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỷ hầu như không tránh khỏi cảm giác bối rối, hoang mang khi đồng hành cùng con trên chặng đường phát triển.

Hội thảo xây dựng tài liệu "Hướng dẫn quy trình phát hiện sớm, chẩn đoán, can thiệp và quản lý trẻ tự kỷ" và " Tham vấn xây dựng cơ chế phối hợp phục hồi chức năng theo nhóm" của Dự án A365

Với mong muốn trẻ em Việt Nam có rối loạn phổ tự kỷ sẽ luôn nhận được trọn vẹn sự quan tâm, giúp đỡ, "Vì Em Xứng Đáng" - một sự kiện phi lợi nhuận do nhóm sinh viên khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, với sự tài trợ của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) trong khuôn khổ dự án A365 - Chăm sóc thông minh cho trẻ tự kỷ sẽ được tổ chức vào 14h – 16h ngày 24/4/2021 tại Hà Nội.

Sự kiện đặc biệt có sự tham gia của cô Phạm Thị Dần, giám đốc trung tâm Autism Edu, cử nhân giáo dục đặc biệt Học viên Tâm lý lâm sàng trẻ em và vị thành niên - ĐH giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội, là người có rất nhiều chuyên môn và kinh nghiệm trong vấn đề nâng cao ngôn ngữ & giao tiếp cũng như quản lí hành vi cho trẻ, cùng cô Đỗ Thị Minh Hiền, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là người có con rối loạn phổ tự kỷ và là người phát động dự án "Làm bạn cùng Bo" để tìm trường cho em sau khi liên tục bị từ chối và đã thành công. Các diễn giả khách mời sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong việc nuôi dạy và xây dựng quá trình để có thể giúp con hoà nhập và phát triển.

Xuyên suốt sự kiện của "Vì em xứng đáng" với chủ đề "Chọn trường cho con: Học chữ hay trải nghiệm", các diễn giả khách mời sẽ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc lựa chọn phương pháp học tập cũng như môi trường phù hợp để con phát triển. Bên cạnh đó, sự kiện cũng đưa tới góc nhìn từ phía nhà trường về mối lo ngại trong việc không đáp ứng được yêu cầu của phụ huynh, trách nhiệm giáo dục của thầy cô hay những khó khăn phải đối mặt... Đặc biệt, cuối sự kiện, phụ huynh còn được chuyên gia tâm lý tư vấn thêm về các phương pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp và quản lí hành vi cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ.

Sân chơi cho gia đình có trẻ tự kỷ tại sự kiện "Bố đồng hành - Con tiến bộ"

Bên cạnh talkshow cho phụ huynh - nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của các diễn giả khách mời cùng chuyên gia tâm lý, "Vì Em Xứng Đáng" còn tạo môi trường thân thiện, gần gũi để các bạn nhỏ có thể tự do vui chơi, gặp gỡ, làm quen thêm nhiều bạn bè mới, phát triển thêm những tình bạn "đặc biệt" thông qua những trò chơi hấp dẫn như vẽ tranh, tô tượng, xếp hình, ném vòng, truyền bóng về đích,… dưới sự chăm sóc, quan tâm chu đáo của các thầy, cô giáo trông trẻ.

Với thông điệp "Trẻ tự kỷ cũng xứng đáng được yêu thương", "Vì Em Xứng Đáng" hứa hẹn sẽ là một sự kiện có ý nghĩa thiết thực lan toả tình yêu thương tới các em, đồng thời giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội đối với trẻ có rối loạn phổ tự kỷ, chú ý hơn tới những nhu cầu của các em để có thể giúp các em phát triển và hoà nhập.

Thời gian: Từ 14h00 - 17h00 ngày 24/4/2021

Địa điểm: Trường Mầm non tư thục Hương Giang, 48 ngõ 36A phố Trần Điền, KĐT Định Công Mới, Phường Định Công, Hà Nội.

Để đăng ký tham gia sự kiện Vì em xứng đáng, mọi người vui lòng điền thông tin theo biểu mẫu sau: https://bit.ly/2QbUHkR.

Thời hạn đăng kí: 22/4/2021.