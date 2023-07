Vì sao áo đấu mới của Chelsea không có nhà tài trợ?

Chelsea để trống nhà tài trợ trên mẫu áo đấu mới

Theo Metro, trong ngày hôm nay (10/7, giờ địa phương), Chelsea sẽ chính thức trình làng mẫu áo đấu ở mùa giải 2023/24. Đáng chú ý, áo đấu mới của "The Blues" sẽ không có logo nhà tài trợ trước ngực. Đây chính là CLB "Big Six" đầu tiên trong lịch sử Premier League ra mắt áo thi đấu mà không có nhà tài trợ.

Bản hợp đồng tài trợ trị giá 40 triệu bảng/năm giữa Chelsea với công ty viễn thông Three đã kết thúc cuối mùa giải vừa qua. Hiện đội chủ sân Stamford Bridge vẫn đang tìm kiếm đối tác mới.

Hình ảnh rò rỉ áo đấu mới của Chelsea. Ảnh: Footyheadlines.

Nguyên nhân khiến Chelsea rơi vào tình cảnh này là do một số thương vụ đã thất bại trong những tuần gần đây. Đầu tiên là thương vụ với Paramount Plus - dịch vụ phát trực tuyến video theo yêu cầu theo yêu cầu của Mỹ do Paramount Global sở hữu.

Nguyên nhân khiến vụ hợp tác giữa Chelsea với Paramount Plus đổ bể là do sự ngăn cấm từ Ban tổ chức Premier League vì họ cho rằng điều đó vi phạm quy tắc cũng như khiến 2 đối tác chiến lược của Ban tổ chức giải là các nhà tài Sky Sports và BT Sport cảm thấy khó chịu.

Kế đến, Chelsea chuyển sang đàm phán và đạt thỏa thuận có thời hạn 1 năm với sòng bạc trực tuyến Stake. Tuy vậy, họ đã gặp phải sự phản đối quyết liệt từ các fan hâm mộ. Điều đó khiến ông chủ Todd Boehly và đội ngũ lãnh đạo CLB phải từ bỏ ý định.

Sau đó, Chelsea lại tiếp tục đàm phán với một công ty tiền điện tử giấu tên nhưng không thành công. Đồng thời, đội bóng phía Tây thành London còn từ chối lời đề nghị từ tập đoàn Allianz vì số tiền tài trợ quá ít.

Do chưa thể tìm ra nhà tài trợ mới nên Chelsea đành phải ra mắt áo đấu mới để kịp bán cho các CĐV trước thềm mùa bóng 2023/23. Theo Daily Mail, "The Blues" có thể phát những miếng dán để người hâm mộ dán lên trước ngực áo trong trường hợp đội bóng tìm được nhà tài trợ mới.