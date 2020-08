Vì sao bệnh nhân 20 tháng tuổi nhiễm Covid-19?

Ngày 1/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng đã có thông tin về 10 trường hợp tiếp theo trong tổng số 45 bệnh nhân mắc Covid TP.phố Đà Nẵng được công bố vào ngày 31/7/2020.

Trường hợp 14: Bệnh nhân Đ.T.N.C (nữ, SN 1978, trú thôn Tân Tự, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ).

Dì chồng của BN từ Quảng Ngãi chuyển ra nhập viện tại BV Đà Nẵng, BN chăm dì chồng từ ngày 7 - 13/7 rồi về Quảng Ngãi. Từ ngày 22 - 30/7, BN tiếp tục ra chăm dì chồng trở lại.

Trường hợp 15: Bệnh nhân T.T.H (nữ, SN 1968, trú tổ 3, Thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Từ tháng 5 - 7/2020, BN chăm chồng nằm viện tại Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ngày 20 - 31/7, chồng bệnh nhân chuyển ra nhập viện tại BV Đà Nẵng.

Trường hợp 16: Bệnh nhân Đ.T.L (nữ, SN 1937, trú đường Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê).

Ngày 12/7, BN đến khám và nhập viện tại BV Đà Nẵng và điều trị cho đến nay. Trong thời gian nằm viện, gia đình có thuê chị P.T.T (Quế Sơn, Quảng Nam) làm người chăm sóc cho bệnh nhân. Trong vòng 14 ngày qua, BN chỉ ở BV Đà Nẵng điều trị. Không đi đến nơi nào khác.

Trường hợp 17: Bệnh nhân số L.V.H (nam, SN 1993, trú Quế Xuân 1, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 17 - 30/7, BN nhập viện tại BV Đà Nẵng và được đưa đi cách ly tại khu quân sự Hòa Cầm (Đà Nẵng).

Trường hợp 18: Bệnh nhân số N.V.Đ (nam, SN 1965, trú thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang)

BN đã điều trị tại BV Đà Nẵng trong vòng 5 tháng nay. Ngày 28/7, BN đến lịch chạy thận định kỳ, đồng thời xuất hiện triệu chứng khó thở, mệt nhiều nên được chuyển đến khoa Y học nhiệt đới, BV Đà Nẵng.

Trường hợp 19: Bệnh nhân T.S.T (nam, SN 1952, trú đường Đặng Tử Kính, phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Từ 22/6 đến 4/7, BN điều trị tại BV Đà Nẵng. Ngày 5/7, BN đến khám tại phòng mạch tư bác sĩ X (đường Phan Đăng Lưu, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ). Ngày 17/7, BN đến khám tại BV Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng. Ngày 18/7, BN đến khám và nhập viện tại BV Đà Nẵng.

Trường hợp 20: Bệnh nhân N.T.B.T (nữ, SN 1991, trú đường Lê Hữu Trác, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà)

BN là Điều dưỡng tại TTYT quận Hải Châu. Ngày 20/7, BN có đi chợ Đống Đa (Hải Châu). Ngày 21 - 23/7, BN đi tập huấn tại Bệnh viện Phụ sản Nhi - Đà Nẵng. Trong thời gian này bệnh nhân có đi chợ Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhỏ nhất tại Đà Nẵng chỉ 20 tháng tuổi.

Trường hợp 21: Bệnh nhân T.T.T.A (nữ, SN 1969, trú tổ 27, thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam

BN thường xuyên vào BV Đà Nẵng để điều trị. Vào các ngày chạy thận tại BV Đà Nẵng, BN cùng con gái đi xe buýt lúc 10h để di chuyển từ Hội An ra Đà Nẵng và sau khi chạy thận xong, bệnh nhân cùng con gái đi xe buýt chuyến 16h đến 17h để về lại Hội An.

Trường hợp 22: Bệnh nhân B.V.L (nam, SN 1963, trú đường Phan Huy Ích, phường An hải Tây, quận Sơn Trà).

Ngày 20/7, BN vào BV Đà Nẵng để chạy thận, sau đó về nhà. Ngày 26/7, BN đi đám cưới nhà hàng Happy Palace ở khu phố mới, phường Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam bằng xe riêng. Trong ngày có thăm chị ruột ở đường Nguyễn Hiền, quận Sơn Trà.

Trường hợp 23: Bệnh nhân Đ.T.P (nam, SN 1963, trú đường Phạm Như Xương, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu).

BN đang điều trị bệnh suy thận giai đoạn cuối tại BV Đà Nẵng, từ tháng 5/2020 đến nay. Trong suốt thời gian điều trị tại BV BN điều trị chạy thận nhân tạo tại BV vào ban ngày, buổi tối bệnh nhân về nhà tại đường Trường Chinh, phường Hoà Phát, BN tiếp xúc với thành viên trong gia đình, bệnh nhân không đi đâu ra khỏi nhà.

Trong cùng diễn biến liên quan, sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng đã có thông tin về 7 bệnh nhân mắc Covid tại TP.Đà Nẵng được công bố vào ngày 1/8/2020.

Trường hợp 1: Bệnh nhân Đ.B (nam, SN 1942, trú thôn Hạ Nông Đông, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Từ ngày 14/7 đến nay, BN nuôi vợ hiện đang được điều trị tại BV Đà Nẵng. Từ ngày 25 - 26/7, BN có ra ngoài 2 lần để mua cà phê tại xe đẩy lề đường Quang Trung vào buổi sáng, và mua mì tôm vào buổi chiều.

Trường hợp 2: Bệnh nhân Đ.G.A (nữ, SN 2018 (20 tháng tuổi), trú tổ 2, Lệ Sơn Nam, Hòa Tiến, Hòa Vang).

BN là cháu nội và thường xuyên tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 số 509. Từ 14h đến 20h30 ngày 26/7, BN về nhà ông, bà ngoại tại Miếu Bông, Hòa Phước, Hòa Vang.

Đêm 26/7, BN xuất hiện triệu chứng sốt. Khoảng 9h ngày 28/7, BN đến khám tại khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng và được lấy mẫu xét nghiệm SARS–CoV–2, sau đó được cho về nhà theo dõi sức khỏe. Hiện tại, BN được cách ly tại Khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Trường hợp 3: Bệnh nhân N.T.M (nam, SN 1991, trú Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam, thường trú tại đường Vũ Miên, Miếu Bông, Hòa Vang).

Hàng ngày bệnh nhân ít tiếp xúc với những người xung quanh, BN thường ăn sáng và uống cà phê tại Căng-tin Công ty FPT Complex Ngũ Hành Sơn .

Trưa 22/7, BN ăn trưa tại quán 1989, FPT City. Tối 24/7, BN đi ăn tại Phố nướng Tokyo (số 4 Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà). Ngày 25/7, BN tự chạy xe máy về quê Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam, đến 15h BN chạy xe về nhà. Bệnh nhân có uống nước mía tại quán đối diện nhà.

Trường hợp 4: Bệnh nhân Đ.P.T (nam, SN 1983, trú Thạch Bồ, Hòa Tiến, Hòa Vang).

Ngày 18/7, BN đi đám cưới tại nhà hàng For You và ngồi chung bàn với BN416. Từ ngày 20 - 24/7, BN đi làm tại Tổ Tổng hợp Văn phòng HĐND - UBND huyện Hòa Vang. Ngày 20 và 21/7, BN tập văn nghệ cùng nhân viên Tổ Tổng hợp Văn phòng HĐND - UBND huyện Hòa Vang (khoảng 10 người) tại Sảnh Mầm non Trường Mầm non Hòa Phong 2.

Trường hợp 5: Bệnh nhân V.V.N (nam, SN 1987, trú đường Châu Văn Liêm, phường Thuận Phước, quận Hải Châu).

Ngày 13 - 24/7, BN điều trị tại BV Đà Nẵng. Khoảng 16h ngày 24/7, BN được xuất viện và được bạn ngụ cùng quê đến đón bằng xe riêng về quê ở thôn Giáo Ái Nam, Điện Hồng, Điện Bàn. Trong nhà có 7 người. Có hàng xóm đến thăm. Hàng ngày BN ăn cơm cùng gia đình, tối ngủ cùng con gái 2 tuổi. Chiều 26/7, BN đi ra Đà Nẵng về nhà tại 34/1 Châu Văn Liêm.

Trường hợp 6: Bệnh nhân N.H.H (nam, SN 1995, trú tổ 11, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Ngày 6/6, BN vào viện điều trị tại BV Đà Nẵng. Từ ngày 20 đến 22/7, có 2 buổi tối BN uống cà phê tại Moss Coffee (140/2 Hải Phòng, Hải Châu) có 1 buổi tối bệnh nhân ăn quán bún thịt nướng đối diện 140/2 Hải Phòng (đầu hẻm chợ đêm).

Trường hợp 7: Bệnh nhân N.T.H (nữ, 72 tuổi, trú tổ 5, Phú Sơn 2, Hòa Khương, Hòa Vang).

Ngày 15/7, BN được cháu đưa đến khám đau đầu tại BV Tâm thần Đà Nẵng. Ngày 17/7, BN đi khám mắt tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng.

Từ ngày 19 - 27/7, BN đi taxi cùng cháu và con gái đến khám tại BV Đà Nẵng.