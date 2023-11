Sáng ngày 31/10 vừa qua, HLV Gong Oh-kyun đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 2 năm với CLB CAHN, mức lương được cho là vào khoảng 20.000 USD/tháng. Nhiệm vụ của nhà cầm quân người Hàn Quốc này sẽ là giúp đội bóng ngành công an bảo vệ thành công chức vô địch tại V.League 2023/2024, đồng thời chuẩn bị cho hành trình vươn ra "biển lớn" AFC Champions League mùa tới. Ông Gong sẽ được mang theo 2 trợ lý, gồm 1 người từng làm việc với ông ở U23 Việt Nam và một chuyên gia phân tích dữ liệu trận đấu.

HLV Gong Oh-kyun đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 2 năm với CLB CAHN. Ảnh: CAHN FC.

Dự kiến, HLV Gong Oh-kyun sẽ ra mắt CLB CAHN ở chuyến làm khách đến sân của Hải Phòng ngày 4/12, sau quãng nghỉ dành cho các ĐTQG. Trước thời điểm ra mắt, ông sẽ có khoảng thời gian 3 tuần để làm quen với các học trò mới, qua đó bước đầu đưa triết lý của mình vào đội bóng ngành công an và hướng tới những kết quả tích cực trên sân bóng.

Vì sao CLB CAHN huỷ hợp đồng 3 năm với HLV Polking?

Thực tế, HLV Gong Oh-kyun không phải phương án ưu tiên của CLB CAHN trong kế hoạch tìm "thuyền trưởng" mới. Thời gian qua, cái tên mà họ nhắm tới là HLV Mano Polking - đương kim "thuyền trưởng" của ĐTQG Thái Lan và từng có thời gian dẫn dắt CLB TP.HCM. Thậm chí, theo chia sẻ từ nhà báo Minh Hải trên "Lăng Kính chuyển nhượng" của On Sports, đội bóng ngành công an đã đạt thoả thuận miệng với nhà cầm quân người Đức gốc Brazil, nhưng rồi vì nhiều lý do khác nhau mà họ quyết định huỷ bỏ thương vụ để lựa chọn HLV Gong Oh-kyun.

"Thực tế, CLB CAHN đã đạt được thoả thuận với HLV Polking về một bản hợp đồng kéo dài tới 3 năm. Tại sao có bản hợp đồng dài như vậy? Thứ nhất, lãnh đạo CLB CAHN không chỉ muốn HLV Polking dẫn dắt đội 1, mà còn mong muốn nhà cầm quân này đưa ra một chiến lược dài hạn cho đội bóng. Tham vọng của họ không chỉ là ở V.League, mà còn là tiến sâu tại AFC Champions League.

Thứ hai, trong bối cảnh mà CLB CAHN khởi đầu mùa giải không tốt, bao gồm thua trận tranh Siêu cúp Quốc gia và hoà trận mở màn V.League 2023/2024 trước CLB Hải Phòng, nhiều người trong cuộc sớm nhận ra những vấn đề. Khi ấy, một lãnh đạo của CLB CAHN đã chia sẻ với tôi rằng, đội bóng cần thay tướng...

HLV Gong Oh-kyun khi còn dẫn dắt U23 Việt Nam. Ảnh: VNE.

Lúc ấy, CLB CAHN đã đề nghị HLV Polking sang gấp, nhưng LĐBĐ Thái Lan (FAT) thì không đồng ý. Theo tôi biết, HLV Polking sẽ kết thúc hợp đồng với FAT vào đầu năm 2024, nhưng CLB CAHN thì không thể chờ đợi được. Lãnh đạo đội bóng sợ rằng lúc đó mùa giải đã gần như kết thúc họ. Một vài ý tưởng đã được đưa ra. Một là HLV Trần Tiến Đại vẫn cầm quân, trong khi các trợ lý mà HLV Polking muốn có thì phải sáng sớm. Thế nhưng giải pháp này không khả thi.

Giải pháp thứ 2 là chọn một gương mặt khác. Trong các ứng viên có cả HLV Park Hang-seo, HLV Nguyễn Văn Sỹ, HLV Nguyễn Đức Thắng, HLV Hoàng Anh Tuấn và cựu ngoại binh Hà Nội FC - Cristiano Roland... Thế rồi sau khi họp bàn, tính toán khoảng 2 ngày, CLB CAHN quyết định sẽ lựa chọn 1 HLV ngoại. Phương án được nhắm tới là HLV Gong Oh-kyun.

Thời điểm ấy, HLV Gong Oh-kyun đang ở Mỹ, còn người đại diện của nhà cầm quân này thì lại đang ở Tây Ban Nha. Thế nên mới có chuyện là sau khi bay thẳng từ Mỹ về Việt Nam để làm việc với CLB CAHN, HLV Gong Oh-kyun lập tức bay về Hàn Quốc để hoàn thành thủ tục giấy tờ.

Có 2 lý do chính khiến HLV Gong Oh-kyun được CLB CAHN chọn. Thứ nhất, HLV Gong Oh-kyun có triết lý bóng đá tấn công rất đẹp mắt, cống hiến, rất phù hợp với khẩu vị của CLB CAHN. Thứ hai, họ cũng muốn HLV Gong Oh-kyun ngồi "ghế nóng" để giúp đội có thành tích ngay, bởi lãnh đạo CLB đặt mục tiêu phải bảo vệ thành công chức vô địch V.League..."