Vì sao cổng chính Hoàng thành Huế gọi là Ngọ Môn?

Nằm bên bờ sông An Cựu, cung An Định là biệt cung của vua Khải Định, từng là nơi nghỉ ngơi, tiếp khách, chiêu đãi của Hoàng gia. Tại sảnh chính của lầu Khải Tường, công trình đồ sộ và quan trọng nhất của cung An Định, có những bích họa vẽ các lăng vua Nguyễn, được đánh giá là kiệt tác của nghệ thuật tranh tường Việt Nam đầu thế kỷ 20.