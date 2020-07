Vì sao Công Phượng thua giải Cầu thủ được yêu thích nhất Asian Cup 2019?

Giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất Asian Cup 2019 do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức và công bố kết quả trên trang chủ của tổ chức này. Có tổng cộng 16 cầu thủ của 12 đội tuyển được chọn và "thi đấu" thông qua hình thức loại trực tiếp giữa các cặp đấu theo bình chọn của CĐV trên mạng xã hội.

Dù chỉ lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, nhưng ĐT Việt Nam vẫn có 2 cầu thủ được chọn là Quang Hải và Công Phượng. Sau khi vượt qua các tuyển thủ của Nhật Bản và Quốc ở vòng 1/8, Công Phượng và Quang Hải đã chạm trán nhau tại vòng tứ kết. Kết quả: Công Phượng đã giành được nhiều phiếu bình chọn hơn để lọt vào bán kết.

Công Phượng đã dừng bước ở bán kết

Tại vòng bán kết, đối thủ của Công Phượng là Eldor Shomurodov, tuyển thủ Uzbekistan. Thể thức bình chọn kéo dài trong 24 giờ, ai nhận được nhiều lượt thích hơn sẽ giành chiến thắng.

Sau khi hết hạn bình chọn, Công Phượng nhận được 28.176 phiếu, kém hơn so với con số 34.604 phiếu của Shomurodov. Với kết quả này, Công Phượng không thể tiến xa hơn để hướng tới giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất Asian Cup 2019.

Trên thực tế, lý do Công Phượng thất bại không khó hiểu. Do giải thưởng này chỉ bình chọn trên mạng xã hội Instagram nên tiền đạo của ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Có thời điểm, Công Phượng bị bỏ lại rất xa với tỷ lệ 27% so với 73% của Shomurodov. Dù sau đó CĐV Việt Nam đã rất nỗ lực kêu gọi bỏ phiếu cho Công Phượng nhưng không đủ để lật ngược tình thế.

Tại Asian Cup 2019, Shomurodov chơi rất ấn tượng khi ghi được 4 bàn thắng, giúp Uzbekistan lọt vào vòng 1/8. Ở chung kết của giải Cầu thủ được yêu thích nhất Aisan Cup 2019, Công Phượng sẽ đọ sức với Sunil Chhetri (Ấn Độ). Tại vòng bán kết, Chhetri đã vượt qua chân sút Ali Mabkhout của UAE.