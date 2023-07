Thêm nữa, do trộm mộ là hoạt động vi phạm pháp luật cũng như trái với luân thường đạo lý nên những kẻ trộm mộ luôn thấp thỏm lo sợ, bất an vì sẽ bị phát hiện. Do đó, khi làm công việc trộm mộ, họ chịu áp lực tinh thần lớn. Lâu dần, họ dễ mắc bệnh về tinh thần.