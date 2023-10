Vì sao Khang Hi, Ung Chính, Càn Long đều không thích ở trong Tử Cấm Thành?

Tử Cấm Thành là một khu phức hợp cung điện nổi tiếng nằm ở Bắc Kinh (Trung Quốc), với tổng diện tích lên tới 720.000 m2. Theo ghi chép trong lịch sử, từ năm 1420 đến năm 1924, Tử Cấm Thành từng là hoàng cung và nơi ở của các vị hoàng đế từ thời nhà Minh (bắt đầu từ Vĩnh Lạc Đế) tới cuối triều đại nhà Thanh.

Được xây dựng kể từ năm 1406 đến năm 1420, Tử Cấm Thành là công trình khổng lồ gồm 980 tòa nhà và được cho là có tới 9.999 căn phòng. Công trình này được xây dựng bởi nhiều loại vật liệu quý hiếm đá quý Phòng Sơn, ngói men ngọc An Huy, gạch Tô Châu… Tử Cấm Thành được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1987, đồng thời được xếp vào danh sách các công trình kiến trúc gỗ được bảo tồn lớn nhất trên thế giới.

Ngoài ra, Tử Cấm Thành còn được coi là một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách nhất khi tới tham quan Trung Quốc.

Tử Cấm Thành là hoàng cung của hai triều đại nhà Minh và nhà Thanh trong lịch sử Trung

Theo các chuyên gia, Tử Cấm Thành được coi là biểu tượng cao quý nhất của kiến trúc thời phong kiến của Trung Quốc. Tuy nhiên, có một sự thật kỳ lạ là các hoàng đế của triều nhà Thanh lại không thích ở đây. Thay vào đó, các hoàng đế của nhà Thanh lại bỏ ra số tiền lớn để xây lâm viên ngoài hoàng cung để ở. Trong số này, có 3 vị hoàng đế nổi tiếng là Khang Hi, Ung Chính và Càn Long.

Vậy, đâu là nguyên nhân các hoàng đế nhà Thanh lại không thích ở trong các cung điện nguy nga và tráng lệ trong Tử Cấm Thành?

Nguyên nhân bất ngờ khiến hoàng đế nhà Thanh không thích ở trong Tử Cấm Thành

Hoàng đế Khang Hi không thích ở trong Tử Cấm Thành.

Các hoàng đế nhà Thanh, trong đó có Khang Hi, Ung Chính và Càn Long đều không thích ở trong Tử Cấm Thành, trừ mùa đông lạnh giá. Cụ thể, hoàng đế Khang Hi phần lớn dành thời gian ở Sướng Xuân Viên. Vị hoàng đế tài ba này thích nghiên cứu thiên văn, địa lý và muốn tự tay dạy dỗ các hoàng tử của mình. Trên thực tế, Sướng Xuân Viên mà hoàng đế Khang Hi từng ở chính là ĐH Bắc Kinh ngày nay.

Một nơi ở khác được hoàng đế Ung Chính và Càn Long yêu thích là Viên Minh Viên. Đây vốn là một "mảnh vườn nhỏ" mà hoàng đế Khang Hi tặng cho con trai là Ung Chính. Do đó, nơi đây có một vị trí đặc biệt trong lòng Ung Chính. Sau khi hoàng đế Ung Chính lên ngôi, ông bắt đầu mở rộng khu vườn và thậm chí tổ chức thượng triều ở Viên Minh Viên. Sau này, Ung Chính truyền lại Viên Minh Viên cho con trai là Càn Long. Vị hoàng đế nổi tiếng cũng rất thích nơi này.

Theo ghi chép trong lịch sử, có năm, hoàng đế Càn Long ở trong Tử Cấm Thánh 153 ngày, nhưng lại ở Viên Minh Viên tới 168 ngày.

Viên Minh Viên nằm cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 8 km về phía tây bắc. Đây chính là công trình có quy mô lớn được xây dựng từ thời hoàng đế Khang Hi và sau này hoàn thiện vào thời Càn Long. Với tổng diện tích lên tới 160 km2, Viên Minh Viên có 18 cổng lớn, 5 đập nước, hơn 140 tòa kiến trúc cổ và nhiều thắng cảnh khác.

Tử Cấm Thành không phải là nơi sống lý tưởng đối với các vị hoàng đế nhà Thanh.

Sở dĩ cả ba vị hoàng đế Khang Hi, Ung Chính và Càn Long đều không thích sống trong Tử Cấm Thành là vì nguyên nhân vừa thực tế vừa thuyết phục.

Theo đó, tổ tiên của nhà Thanh là người Mãn Châu thuộc phía bắc Trung Quốc. Ngay từ khi sáng lập ra nhà Thanh và trở thành chủ nhân mới của Tử Cấm Thành, họ đã phát hiện tổ hợp cung điện xa hoa này không phải là nơi ở phù hợp. Cụ thể, Tử Cấm Thành được xây dựng phần lớn bằng gỗ nên dễ phát sinh hỏa hoạn. Tường thành cao tuy có thể ngăn lửa lan rộng nhưng lại không có lợi cho không khí lưu thông.

Hơn nữa, mùa hè ở Bắc Kinh thường vừa khô vừa nóng nên hoàng cung trở nên nóng như lò lửa.

Các lâm viên được bố trí theo sở thích mới chính là nơi ở được nhiều hoàng đế thời nhà Thanh yêu thích.

Mặt khác, người Mãn Châu vốn quen sống ở phương Bắc lạnh giá nên cảm thấy rất khó chịu. Chính vì vậy, họ tìm nơi mát mẻ để xây dựng cung điện mới. Từ đó, các lâm viên, cấu trúc các khu vườn với đình đài được xây theo ý thích của họ ở bên ngoài Tử Cấm Thành. Nơi đây dường như trở thành ngôi nhà thực sự của họ.

Vừa tránh được nguy cơ hỏa hoạn, vừa được sống thoải mái ở nơi mát mẻ nên nhiều vị hoàng đế của nhà Thanh đều lựa chọn dành nhiều thời gian sống ở ngoài Tử Cấm Thành.