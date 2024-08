Vì sao người dân Ấn Độ xuống đường biểu tình đồng loạt?

Ngày 17/8 vừa qua, Ấn Độ chứng kiến một cuộc đình công quy mô lớn trên toàn quốc do nhân viên y tế khởi xướng. Đây là động thái phản đối mạnh mẽ vụ hiếp dâm và giết hại một bác sĩ thực tập tại bệnh viện công ở bang Tây Bengal, miền đông Ấn Độ. Vụ án này không chỉ gây chấn động dư luận mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh về những nguy cơ tiềm ẩn tại môi trường làm việc của những người làm việc trong ngành y tế.



Cuộc đình công lan rộng trên toàn Ấn Độ

Cuộc đình công vào 17/8 do Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) tổ chức đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn nhân viên y tế từ khắp các bang trên cả nước. Hiệp hội Y khoa Ấn Độ, tổ chức đại diện lớn nhất của các bác sĩ trong cả nước, đã yêu cầu tất cả các dịch vụ y tế không thiết yếu tại các bệnh viện trên toàn quốc tạm ngừng hoạt động trong vòng 24 giờ để thể hiện sự phản đối trước tình trạng bạo lực và sự thiếu an toàn trong môi trường làm việc.

Cuộc đình công này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hàng nghìn bệnh nhân trên khắp Ấn Độ, khi các dịch vụ y tế bị gián đoạn nghiêm trọng. Dù vậy, các nhân viên y tế vẫn kiên định với mục tiêu của mình, cho rằng đây là cách duy nhất để đòi lại công lý cho nạn nhân và bảo vệ an toàn cho chính họ trong công việc.

Vụ án gây chấn động Ấn Độ

Phụ nữ Ấn Độ xuống đường biểu tình đòi công lý. Ảnh: AP.

Vụ án đã xảy ra vào ngày 9/8 khi cảnh sát phát hiện thi thể của bác sĩ thực tập 31 tuổi, tại hội trường của Bệnh viện và Trường Cao đẳng Y tế R.G. Kar ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal. Thi thể của nạn nhân đã bị tấn công tình dục trước khi bị sát hại. Một tình nguyện viên của cảnh sát đang làm việc tại bệnh viện đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cáo buộc đây là một vụ hiếp dâm tập thể và cho rằng còn nhiều kẻ đồng phạm khác chưa bị bắt giữ.

Vụ án này hiện đang được các nhà điều tra liên bang thụ lý sau khi chính quyền bang bị tố cáo về việc xử lý sai vụ việc. Động thái này cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc và sự quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc truy tìm công lý cho nạn nhân.

Hàng nghìn phụ nữ trên khắp Ấn Độ đã xuống đường, tham gia vào các cuộc diễu hành để yêu cầu công lý cho nạn nhân và đòi hỏi một môi trường làm việc an toàn hơn cho các bác sĩ và nhân viên y tế. Các cuộc biểu tình này chủ yếu do phụ nữ dẫn đầu, với nhiều người biểu tình yêu cầu án tử hình cho những kẻ phạm tội.

Hiệp hội Y khoa Ấn Độ đã kêu gọi sự ủng hộ của công chúng trong "cuộc đấu tranh cho công lý" và mô tả vụ giết người này là "một tội ác man rợ do thiếu không gian an toàn cho phụ nữ". Đây không chỉ là một cuộc đình công đơn thuần mà còn là một phong trào xã hội rộng lớn, nhằm thức tỉnh cả cộng đồng về vấn đề an toàn trong môi trường làm việc.

Các bác sĩ cũng yêu cầu các luật nghiêm ngặt hơn để bảo vệ họ khỏi bạo lực, bao gồm việc xem bất kỳ cuộc tấn công nào đối với nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ là một tội danh không được bảo lãnh. Đây là một yêu cầu hợp lý trong bối cảnh bạo lực tình dục và các vụ tấn công nhân viên y tế đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

Phụ nữ Ấn Độ cùng thắp nên để biểu tình phản đối việc thực tập sinh y khoa bị hãm hiếp và giết hại. Ảnh: AP.

Bạo lực tình dục đối với phụ nữ đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng và phổ biến tại Ấn Độ. Số liệu thống kê cho thấy tình trạng này ngày càng gia tăng, với số vụ hiếp dâm được báo cáo lên tới 31.516 vụ trong năm 2022, tăng 20% so với năm trước đó. Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi nhiều vụ tấn công tình dục không được báo cáo do sự kỳ thị xã hội và sự thiếu tin tưởng vào lực lượng cảnh sát.

Trong bối cảnh này, vụ án hiếp dâm và giết hại bác sĩ thực tập tại Kolkata đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận, đồng thời tạo động lực cho các cuộc biểu tình đòi công lý và an toàn cho phụ nữ và nhân viên y tế.

Năm 2012, một vụ hiếp dâm và giết hại tương tự đã xảy ra tại New Delhi, khi một sinh viên 23 tuổi bị tấn công trên xe buýt. Vụ việc này đã kích động các cuộc biểu tình quy mô lớn và dẫn đến việc sửa đổi luật pháp, bao gồm tăng mức hình phạt cho các tội danh bạo lực tình dục và thành lập các tòa án xét xử nhanh chuyên xử lý các vụ hiếp dâm. Chính phủ Ấn Độ cũng đã ban hành án tử hình đối với những kẻ tái phạm.