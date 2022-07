Vì sao One Mount cần Google cho mục tiêu tấn công thị trường bán lẻ tỷ đô?

Từ doanh nghiệp Việt Nam duy nhất giành giải thưởng danh giá từ Google

Vượt lên hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn thế giới, Tập đoàn One Mount mới đây đã được Google vinh danh là đối tác có chuỗi cung ứng và logistics xuất sắc nhất năm 2021 cho giải thưởng Google Cloud Customer Award.

Đây cũng là thành quả sau 1 năm One Mount và Google chung tay xây dựng hệ sinh thái công nghệ lớn nhất Việt Nam. Thông qua quan hệ đối tác chiến lược, One Mount đã áp dụng những công nghệ tốt nhất của Google Cloud vào chiến lược mở rộng và thúc đẩy các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn gồm VinShop, VinID và OneHousing.

One Mount nhận giải thưởng toàn cầu từ Google Cloud.

Đặc biệt với VinShop đang là nền tảng chuyển đổi số dẫn đầu thị trường, giúp chủ tạp hóa nhập hàng trực tuyến và tận dụng các hỗ trợ công nghệ. One Mount đã tích hợp các giải pháp từ Google Cloud để số hóa và hiện đại hóa toàn bộ chuỗi cung ứng FMCG (ngành hàng tiêu dùng nhanh) tại Việt Nam. Điều này đã giúp tiết kiệm chi phí vận hành chuỗi cung ứng từ 10 - 15%, khi giải quyết các vấn đề tồn đọng cho tất cả các thành phần kinh tế tham gia vào chuỗi cung ứng - từ nhà sản xuất, nhà phân phối, cửa hàng tạp hóa đến người tiêu dùng cuối, giảm sự lãng phí ở các khâu trung gian.

One Mount được Google đánh giá cao nhờ việc áp dụng các công nghệ hiện đại tối ưu hóa vận hành VinShop. Để cung ứng hàng hóa cho 10 vạn tạp hóa, One Mount đang triển khai hệ thống kho gồm 25.000 m2 kho trung tâm, và 10.000 m2 kho vệ tinh trên 20 tỉnh thành phố trên cả nước. Hệ thống vận tải, mỗi ngày vận chuyển trên 1.000 tấn hàng, với tỷ lệ lấp đầy thùng xe lên tới 98%, tổng quãng đường lên tới 16.000km - gấp 6 lần quãng đường từ cực Bắc đến cực Nam Việt Nam. Hệ thống Logistic từ One Mount được quản lý hoàn toàn tự động nhờ công nghệ như hệ thống phân tích dữ liệu, quản lý vận tải (TMS), kho bãi (WMS), giúp lập kế hoạch và theo dõi thực thi theo thời gian thực (realtime-tracking).

VinShop sở hữu hệ thống kho trải dài khắp Việt Nam, cung ứng hàng nghìn tấn hàng mỗi ngày.

"Tất cả điều này có thể thực hiện được bằng cách tận dụng các công cụ mạnh mẽ như công cụ Kubernetes của Google, giúp One Mount có thể mở rộng quy mô dịch vụ mới một cách nhanh chóng và hiệu quả theo tốc độ của thị trường. Cùng với các công cụ trí tuệ nhân tạo / máy học (AI / ML) nâng cao của Google Cloud như BigQuery, VertexAI, chúng tôi có thể tích hợp và phân tích dữ liệu nhằm tạo ra trải nghiệm số tốt nhất cho đối tác của mình", ông Đinh Việt Hưng - Giám đốc Khối Công nghệ (CIO) Tập đoàn One Mount chia sẻ.

… Tới mục tiêu "số hóa" thị trường tỷ đô

Việc tích hợp mở rộng thành công cùng với Google Cloud đã giúp VinShop trở thành nền tảng phân phối FMCG hàng đầu Việt Nam với 100.000 tạp hóa liên kết, trung bình hơn 200 tạp hóa "lên đời công nghệ" mỗi ngày. Tuy nhiên con số này vẫn còn khiêm tốn trong thị trường đầy tiềm năng như Việt Nam.

Theo Nissel, Việt Nam hiện đang có 1,4 triệu tạp hóa đang hoạt động. Công ty tư vấn đa quốc gia Kantar Worldpanel cho biết, các kênh bán lẻ truyền thống (chợ, cửa hàng tạp hóa) vẫn đang đáp ứng đến 85% nhu cầu tiêu dùng của người dân Việt Nam, với tổng doanh thu lên tới hàng chục tỷ đô mỗi năm. Năm lợi thế đặc biệt của mô hình bán hình truyền thống gồm: Sự tiện lợi - sự phù hợp - dịch vụ tốt - bán qua mối quan hệ gần gũi - chi phí thấp.

Nền tảng VinShop có tiềm năng lớn với những công cụ công nghệ thay đổi thị trường bán lẻ truyền thống.

Chuyên gia kinh tế, TS. Bùi Trọng Phát, Viện Tư vấn và Phát triển kinh tế đô thị nhận định, VinShop đang đi theo mô hình thành công ở Trung Quốc hay Indonesia - những nơi có nét tương đồng về thói quen mua sắm của người tiêu dùng Việt. "Để giải quyết bài toán luân chuyển hàng hóa quy mô lớn tới hàng tỷ sản phẩm mỗi năm, chỉ có công nghệ mới là giải pháp tối ưu", vị chuyên gia đánh giá cao tiềm năng mà VinShop đang nắm giữ.

Giới chuyên gia cũng nhìn nhận, dù VinShop không phải nền tảng duy nhất trong cuộc đua số hóa mô hình bán lẻ truyền thống, nhưng nền tảng này đã cho thấy sự vượt trội của mô hình B2B2C - chuyển đổi và hiện đại hóa toàn bộ chuỗi cung ứng hàng FMCG của Việt Nam, thay vì chỉ dừng lại ở mô hình B2B thông thường.

Vì thế, việc hợp tác với những đối tác hàng đầu thế giới như Google Cloud - với những công cụ công nghệ mạnh mẽ sẽ giúp One Mount đẩy nhanh tốc độ phủ sóng thị trường bán lẻ thông qua ứng dụng VinShop. Đây cũng được xem là hướng đi khôn ngoan của One Mount trong sứ mệnh xây dựng hệ sinh thái công nghệ lớn nhất Việt Nam.

"Google Cloud cùng với nhiều đối tác chiến lược khác khác đang chung tay cùng One Mount xây dựng hệ sinh thái công nghệ mở, với tầm nhìn tiên phong, dẫn dắt và truyền cảm hứng để các doanh nghiệp cùng chung tay nâng cao hiệu quả của nền kinh tế Việt Nam, không ngừng cải thiện cuộc sống của mỗi người dân và giúp đánh thức mọi tiềm năng của xã hội", ông Vũ Quang Tùng - Giám đốc Chiến lược của Tập đoàn One Mount cho hay.