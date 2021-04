Vì sao phải mua ngay shophouse sở hữu lâu dài The Center tại Nam Phú Quốc?

Nơi đây, mọi ngóc ngách đều làm mê đắm lòng người. Thị trấn này cùng kiến trúc Địa Trung Hải chính là cảm hứng để Sun Group và các đối tác kiến tạo The Center - khu shophouse sống động, độc đáo bậc nhất Nam đảo Ngọc.

Kiến trúc "níu chân người"

Mang đậm phong cách kiến trúc Địa Trung Hải (vốn được xem là kết tinh của nhiều loại hình nghệ thuật), về tổng thể, shophouse The Center thuộc dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence như một bức tranh đa màu, đa phong cách. Trong đó, có màu xám của con đường dạo bộ; màu đỏ thẫm của mái nhà; màu xanh lam của trời, nước; màu hồng xen lẫn màu nâu đất của các bức tường… Khoe sắc trong ánh nắng vàng ruộm vùng biển nhiệt đới là những loài hoa rực rỡ nhất, những vườn cảnh, sân chơi; công trình tiện ích, cùng hành lang dài chạy dọc hàng hiên. Tất cả hoà trong một tổng thể kiến trúc, mang tới vẻ đẹp yên bình, quyến rũ cho không gian nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn đẳng cấp này.

Shophouse The Center tại Nam Phú Quốc mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải đặc trưng.

Thiết kế của The Center cũng chính là tổng hoà của ngôn ngữ hội hoạ, nhiếp ảnh, điêu khắc với màu sắc, đường nét, bố cục, ánh sáng, hình khối, không gian… được bố trí khoa học, chặt chẽ. Tất cả thể hiện sự tráng lệ của công trình cũng như sự thịnh vượng của chủ sở hữu. Đồng thời mang đậm phong cách của thị trấn cổ tích Taormina.

Nếu ở Taormina, cảnh quan nhìn từ ngọn núi cao như thôi miên giác quan du khách; những di tích cổ và các con đường ngập tràn các tiệm cà phê luôn khiến người ta "lạc bước" không muốn về. Thì đến The Center, du khách cũng có thể vừa dạo bộ, tìm mua những mặt hàng độc đáo, thưởng thức những đồ uống nổi tiếng, lại vừa có thể ngắm núi cao, biển xanh, cát trắng, nắng vàng…

"Nhận thấy Nam đảo Ngọc sở hữu địa hình tương đồng với Địa Trung Hải: giật cấp cùng những triền đồi thoải dốc, nối dài ra biển, nơi giao thoa giữa núi non đất trời, trong suốt nửa thập kỷ qua, Sun Group cùng các đối tác đã kỳ công kiến tạo tại đây một thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt độc đáo. Chúng tôi mong muốn xây dựng những công trình trở thành kiệt tác kiến trúc trường tồn với thời gian. Trong đó, The Center, đúng như tên gọi của nó, chính là tâm điểm", ông Nguyễn Tiến Hồng Dương, Trưởng Ban Quản lý thiết kế Sun Group Vùng miền Nam chia sẻ.

Đặc biệt, nhằm đáp ứng mục tiêu số 1 là kinh doanh thương mại, shophouse The Center được thiết kế chiều cao 5 tầng, 2 mặt tiền rộng 8 – 15m, có thể khai thác linh hoạt nhiều loại hình kinh doanh khác nhau để đón lượng du khách khổng lồ. Trong đó, 6 ngành hàng sẽ được ưu đãi khi kinh doanh tại The Center nói riêng và thị trấn Địa Trung Hải nói chung gồm: Lưu trú, F&B, Spa, Thời trang, Nghệ thuật và Du lịch – lữ hành.

Vị trí "trái tim nằm giữa trái tim"

Tọa lạc đắc địa tại tâm mạch thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt – trung tâm mới phía Nam đảo Ngọc, phía Tây giáp khu shophouse mặt biển Sun Premier Village Primavera, phía Đông giáp khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi, phía Nam giáp Ga đi cáp treo Hòn Thơm, kế cận các công trình biểu tượng, The Center bao gồm 364 căn nhà phố thương mại (shophouse) hướng biển.

The Center nằm tại trung tâm của Nam Phú Quốc - thủ phủ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí mang tầm quốc tế.

Trong tương lai không xa, thị trấn Địa Trung Hải sẽ trở thành trung tâm Phú Quốc – một thành phố trẻ đa chức năng: là nơi nghỉ dưỡng trong mơ, nơi sống lý tưởng, nơi kinh doanh phồn thịnh… Dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence và nhất là The Center - tâm mạch của thị trấn Địa Trung Hải, càng có vị trí đắt giá để tận hưởng các dịch vụ cao cấp, chiêm ngưỡng cảnh sắc của núi non, trời biển. Bởi ngay phía trước mặt là bờ biển diễm lệ cùng bến cảng phồn hoa Sun Premier Village Primavera; phía sau, trên đồi là những tòa căn hộ cao tầng được thiết kế để trở thành biểu tượng mới của Phú Quốc. Vây quanh là hàng loạt công trình biểu tượng, tổ hợp vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng, quán bar… sôi động suốt 365 ngày trong năm.

Đặc biệt, với việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch chung Phú Quốc đến năm 2030, Nam đảo sẽ trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí mang tầm quốc tế. Khi đó, giá trị của shophouse The Center càng được nâng lên gấp bội.

Tiện ích trong tầm tay

Cũng bởi thế mạnh là tâm mạch của Địa Trung Hải mà từ The Center, du khách rất dễ dàng tiếp cận hệ thống 60 tiện ích của thị trấn này. Tiêu biểu như chuỗi dịch vụ, thương mại tại tổ hợp Central Village với tháp đồng hồ cao 75m, lấy cảm hứng từ quảng trường và tháp chuông St. Marks (Ý), ga đi cáp treo Hòn Thơm dẫn về tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hon Thom Nature Park, tổ hợp ẩm thực sát biển với đa dạng các món ngon trên thế giới…

Với hệ thống tiện ích đầy đủ, thị trấn Địa Trung Hải, đặc biệt là shophouse The Center sẽ thu hút đông đảo du khách.

Ngay tại The Center, hệ thống tiện ích nội khu cũng được kỳ công kiến tạo. Ví như các bậc thềm, đường dạo bộ…, thay vì lát đá thông thường, chủ đầu tư sử dụng đá nguyên khối. Dù khó khăn hơn nhiều trong quá trình vận chuyển nhưng lại mang đến cảm giác gắn kết giữa con người với thiên nhiên. Các tiểu cảnh, công trình tiện ích nơi đây cũng được xây thành biểu tượng, bao gồm: đấu trường La Mã, Cổng khải hoàn, tàn tích cổng đá Pompeii gợi nhớ tới câu chuyện về một đế chế La Mã xưa… Thậm chí những bậc thang đi bộ dẫn thẳng ra biển, quảng trường nghệ thuật, vườn treo, các tượng điêu khắc, đài phun nước, nhiều góc check-in ấn tượng… đều sáng bừng cảm hứng Địa Trung Hải.

Không dừng lại ở công cuộc tạo dựng các công trình kiến trúc cùng dịch vụ cao cấp, với chiến lược thâm canh lâu dài tại Nam đảo, Sun Group còn thổi hồn vào vùng đất này bằng việc liên tiếp tổ chức những lễ hội văn hoá, các show trình diễn thời trang, nghệ thuật mang tầm quốc tế. Hưởng lợi từ chiến lược độc đáo này và với vị trí đắt giá kể trên, The Center sẽ trở thành nơi sầm uất, thu hút khách bậc nhất khu vực. Chưa kể, nằm trong 6% quỹ đất hiếm hoi được quy hoạch phát triển đô thị của Phú Quốc (sở hữu lâu dài), tiềm năng gia tăng giá trị của các sản phẩm nơi đây là vô cùng lớn. Đồng nghĩa với việc mang đến lợi nhuận cao cho nhà đầu tư.

"Với phiên bản giới hạn, 364 căn shophouse The Center có thể khai thác linh hoạt, để làm mini hotel hoặc kinh doanh... sinh lời bền vững", bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Phó Tổng Giám đốc thường trực Sun Property (thành viên của Tập đoàn Sun Group) cho biết.