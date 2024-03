Theo dữ liệu được công bố bởi Bộ Du lịch Singapore tuần trước, hơn 327.000 người đã đến Singapore từ Trung Quốc vào tháng 2, chiếm khoảng 96% so với mức năm 2019. Số lượng này dự kiến sẽ tăng mạnh trong những tháng tiếp theo, khi số lượng du khách đặt vé máy bay đã đạt 101% so với mức năm 2019 trong quý đầu tiên.



Vì sao Singapore hấp dẫn với du khách Trung Quốc?

Sự phục hồi này đã vượt xa so với sự tăng trưởng ở các thị trường láng giềng, du lịch ở Thái Lan đạt khoảng 63% so với mức trước đại dịch vào tháng 2 và Indonesia khoảng 48% trong quý gần nhất. Ở châu Âu, dự đoán về số lượng du khách từ Trung Quốc dự kiến sẽ thấp hơn khoảng 40% so với năm 2019. Trong khi Cơ quan Du lịch Quốc gia và Du lịch Hoa Kỳ dự kiến số lượng du khách năm 2024 sẽ chỉ đạt khoảng 73% so với mức trước Covid do một phần vì căng thẳng địa chính trị.

Taylor Swift giúp du lịch Singapore khởi sắc trong quý một năm 2024. Ảnh: STimes.

Quyết định của Singapore khi loại bỏ yêu cầu thị thực cho du khách từ Trung Quốc, tập trung vào du lịch an toàn và tập trung vào các sự kiện văn hóa, giải trí độc đáo đã đặt đất nước vào vị trí thuận lợi. Du khách từ quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới cũng được "thả cửa" xuất ngoại sau nhiều năm kiểm soát Covid-19 đầy khó khăn. Các biện pháp này đồng loạt được Singapore áp dụng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua.

Du khách Trung Quốc cũng đang có xu hướng chi tiêu nhiều hơn khi đi du lịch trước đại dịch. Dữ liệu từ Trip.com cho thấy mức chi tiêu trung bình cho mỗi chuyến thăm Singapore cho các chi phí như vé máy bay và khách sạn tăng 30% so với một năm trước.

Singapore cũng đang triển khai các hoạt động dành cho những thanh niên Trung Quốc, hiện đang có xu hướng "phương Tây hóa". Yu Peixin, một sinh viên 20 tuổi của Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải, bay đến thành phố để tham dự buổi biểu diễn cuối cùng của Taylor Swift ở châu Á. Cô đã chi hơn 4.000 nhân dân tệ (556 USD) cho các chuyến bay của mình, đắt gấp đôi giá thường lệ. "Nhưng tất cả đều đáng giá", cô nói.

Các du khách như Yu cho thấy rằng thỏa thuận độc quyền của chính phủ với nhà tổ chức buổi hòa nhạc đã thành công. Sự phổ biến của Swift và sự thiếu hụt các buổi biểu diễn ở nơi khác đã kích thích một luồng du khách nước ngoài đến, khiến các nhà kinh tế tăng dự báo về hiệu suất kinh tế của Singapore.

Tuy nhiên, thoả thuận tổ chức 6 đêm nhạc của Taylor Swift với Singapore đã gây ra bất bình giữa các nước trong khu vực. Nhiều người chỉ trích Singapore "chơi không đẹp" khi đưa ra thỏa thuận độc quyền. Tuy nhiên, Bộ trưởng Đầu tư Indonesia Luhut Pandjaitancho biết đây là "hoạt động kinh doanh không sai và mang tính cạnh tranh". Còn Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói đây là "thỏa thuận rất thành công".