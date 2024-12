Vì sao Thái Lan thắng dễ Timor Leste 10-0, còn Malaysia lại suýt thua?

Vì sao Thái Lan "ăn ngon" Timor Leste 10-0, còn Malaysia lại suýt thua?

ĐT Thái Lan mạnh hơn ĐT Malaysia, điều này là rõ ràng. Nhưng chỉ là nhỉnh hơn thôi, bởi vì mỗi khi gặp nhau, ĐT Thái Lan cũng khá vất vả chứ không nhàn nhã gì để thắng được Malaysia. Vậy điều gì làm nên nghịch lý, là Thái Lan thắng Timor Leste 10-0 một cách rất nhẹ nhàng, còn Malaysia đá sân nhà, được khán giả nhà cổ vũ cuồng nhiệt, lại bị dẫn 1-2 đến tận cuối hiệp 2 mới gỡ hòa và phải đến phút thứ 86 mới có bàn thắng ấn định tỷ số, cứu đội bóng thoát khỏi cảnh phải chia điểm với Timor Leste?

Có quan điểm cho rằng ĐT Timor Leste đã điều chỉnh cách đá, xốc lại đội hình sau trận thua tan tác trước Thái Lan. Họ vào trận với thế trận mới, tinh thần mới để đối phó với Malaysia.

ĐT Thái Lan thắng ĐT Timor Leste 10 - 0

Quan điểm này không thuyết phục. Thực tế, ĐT Timor Leste ra sân trận nào cũng như trận nào. Họ yếu nhất giải, tất cả con người chỉ có vậy, trận nào cũng như nhau về mặt tính chất và tiêu chí, đó là ra sân gặp mọi đội bóng còn lại của giải, làm sao để không bị thua. Thực tế trên sân, chúng ta cũng không nhận thấy sự khác biệt nào về mặt chiến thuật của Timor Leste ở 2 trận đấu vừa qua. Ta cũng không nhận thấy sự thay đổi người nào của đội bóng này mang tính điều chỉnh chiến thuật cả. Hầu hết là thay người vì vấn để thể lực cầu thủ.

Có ý kiến cho rằng trong trận gặp Thái Lan, ĐT Timor Leste vỡ trận nên mới thua sâu đến vậy. Điều này đúng, nhưng để khiến cho các cầu thủ Timor Leste rơi vào trạng thái vỡ trận, các cầu thủ Thái Lan cũng đã phải ghi 4, 5 bàn thắng.

Về phía các cầu thủ Malaysia, có người cho rằng đội bóng này đã chủ quan, hoặc thiếu may mắn trong các pha dứt điểm. Thực tế, ta thấy ĐT Malaysia đã có một tinh thần nghiêm túc khi đối đầu với Timor Leste. Chúng ta không thấy thái độ chủ quan từ HLV đến các cầu thủ, không có chuyện đội hình phụ thi đấu cho đội hình chính nghỉ. Về các pha dứt điểm của Malaysia, họ có nhiều tình huống dứt điểm về phía khung thành Timor Leste, nhưng cũng không có nhiều những pha ngon ăn trông thấy. Việc không biến các pha bóng đó thành bàn thắng được cũng không phải là do thiếu may mắn.

Có thể có nhiều lý do tổng hợp tạo nên nghịch lý nêu trên, từ vấn đề may rủi, phong độ của các đội, cả yếu tố tâm lý…, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau lý giải nghịch lý này bằng cách phân tích lối chơi của 2 đội bóng.

Malaysia áp đảo nhưng rất vất vả mới thắng được Timor Leste. Ảnh: Livesport

Chúng ta đều biết Thái Lan là đội bóng đầu tiên ở Đông Nam Á áp dụng lối đá kiểm soát cùng dàn cầu thủ chất lượng, quá nhuần nhuyễn với lối đá này. Lối đá kiểm soát cho phép đội bóng áp đặt lối chơi lên đối thủ yếu hơn. Họ có nhiều phương án hiệu quả để phối hợp tiếp cận khung thành đối phương, từ bóng thấp đến bóng cao, từ chuyền dài đến bật tường trung lộ, rồi sút xa hay đột phá cá nhân. Họ nhuần nhuyễn trong việc lập tức pressing nếu mất bóng, có sẵn các phương án chống đối phương chuyển đổi trạng thái. Chính vì thế, họ thoải mái tổ chức các pha phối hợp mang tính sáng tạo, gây bất lực cho hàng thủ đối phương trong nỗ lực cản phá.

Còn ĐT Malaysia, giống với ĐT Việt Nam thời HLV Park Hang-seo, ưa thích và thuần thục phòng ngự - phản công. Nhưng Malaysia không giỏi áp đặt, phối hợp khoan phá hàng thủ co cụm của đối phương. Malaysia không thuần thục các phương án chống chuyển đổi trạng thái của đối phương dẫn đến không dám dùng các pha phối hợp sáng tạo, bất ngờ, nhưng hàm chứa nhiều nguy cơ dẫn đến mất bóng. Đó là lý do đội bóng này rất vất vả tìm kiếm bàn thắng.

Cũng chính vì sự không thuần thục chống phản công nên Malaysia bị dính 2 bàn thua từ các pha chuyển đổi trạng thái, phản công của Timor Leste. Nhưng nếu gặp các đội mạnh hơn, cụ thể như trong trận gặp đội Thái Lan tới đây, ĐT Malaysia lại được đá ở vai yếu hơn, họ có về phòng ngự phản công, khi đó chưa chắc ĐT Thái Lan đã làm gì được.

Qua 2 trận đấu của Thái Lan và Malaysia với Timor Leste nêu trên, chúng ta sẽ càng thấy rõ động cơ mà VFF và HLV Troussier trước đây từng muốn ĐT Việt Nam hình thành và áp dụng lối chơi kiểm soát. Bởi vì thực tế, chúng ta cũng đã vài lần rơi vào tình trạng của Malaysia ngày hôm nay, khi trình độ chơi bóng cao hơn, đội bóng mạnh hơn, con người tốt hơn, nhưng vật vã, không làm gì được đối phương yếu hơn chủ động co về đổ bê tông.