Argentina hướng đến trận thắng thứ sáu liên tiếp khi ra quân trận chung kết với tư thế nhà đương kim vô địch. Kể từ sau chiến thắng trên chấm luân lưu trước Pháp tại chung kết World Cup 2022, Argentina trình diễn một phong độ hủy diệt với 18 chiến thắng trong 19 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Con số ấn tượng hơn là 24 thắng lợi trong 25 trận vừa qua.

Đáng chú ý, hàng thủ Argentina thi đấu cực kỳ chắc chắn, giữ sạch lưới tới 18/25 trận gần đây. Đây là điểm tựa tinh thần lớn cho thầy trò Lionel Scaloni bước vào trận chung kết.

CĐV Colombia tràn vào sân dù không có vé khiến trận đấu bị hoãn 30 phút để đảm bảo an ninh.

Tại vòng bảng Copa America năm nay, Argentina toàn thắng trước Canada, Chile và Peru, sau đó vượt qua Ecuador trên chấm luân lưu ở tứ kết trước khi đánh bại chính Canada ở bán kết.

Trong khi đó, Colombia gây sốc khi loại Uruguay 1-0 ở bán kết, qua đó tự tin bước vào trận đấu cuối cùng. Trước đó, họ bất bại ở vòng bảng với hai chiến thắng trước Paraguay và Costa Rica, cùng với trận hòa 1-1 trước Brazil. Tại tứ kết, Colombia đại thắng Panama với tỷ số 5-0. Phong độ ấn tượng của Colombia cũng đáng gờm khi họ bất bại 28 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, thắng tới 22 trận.

Tuy nhiên, lịch sử không đứng về phía Colombia. Đội bóng xứ sở cà phê chỉ thắng đúng 1 trong 12 lần đối đầu gần nhất với Argentina và mới chỉ một lần lên ngôi tại Copa America vào năm 2001.

Ngược lại, Argentina sở hữu thành tích đáng mơ ước với 15 lần vô địch Copa America và đang hướng tới kỷ lục mới, vượt qua Uruguay để trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.

Ba trong số bốn trận chung kết Copa America gần đây đều kết thúc với ít hơn 2 bàn thắng trong thời gian chính thức và hai trận phải phân định bằng loạt đá luân lưu. Vì vậy, hãy chuẩn bị cho một trận đấu chặt chẽ, nơi một khoảnh khắc tỏa sáng, có thể là của Messi, sẽ tạo nên sự khác biệt.

Vì sao trận Argentina vs Colombia bị lùi giờ?

Theo kế hoạch, trận chung kết Copa America 2024 giữa Argentina vs Colombia sẽ diễn ra vào lúc 7h sáng ngày 15/7 (theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, do có quá đông CĐV có mặt trước sân Hard Rock, kèm theo việc họ muốn phá cổng vào nên lực lượng an ninh không trở tay kịp. Để đảm bảo an toàn cho trận đấu, thời gian thi đấu buộc phải lùi xuống để tình hình được giải quyết.