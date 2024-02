Video: 6 đời giữ nghề tò he truyền thống, mang văn hóa Việt quảng bá quốc tế Video: 6 đời giữ nghề tò he truyền thống, mang văn hóa Việt quảng bá quốc tế

Hơn 45 năm làm tò he, nghệ nhân Lê Văn Truy xem giữ nghề tò he là giữ một phần hồn dân tộc, văn hóa mà cha ông trao truyền. Đến các con ông, thế hệ thứ 6 đã mang tò he đến bạn bè quốc tế.