Video: Chém nhau kinh hoàng tại TP.HCM vì mâu thuẫn làm ăn

Chém nhau kinh hoàng tại TP.HCM vì mâu thuẫn làm ăn

TP.HCM: Bị chém kinh hoàng vì mâu thuẫn làm ăn

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa ngày 7/1 tại hai cửa hàng kinh doanh buôn bán liền kề nhau trên đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.

Trong clip, có hai nhóm người bao gồm cả nam và nữ lao vào đánh nhau, đập phá đồ đạc. Đáng nói, trong số này có một người đàn ông sử dụng hung khí là một con dao dài, chém liên tiếp vào một người đàn ông đang giằng co với người phụ nữ. Thấy cảnh đánh nhau hỗn loạn này, một số người chạy tới can ngăn nhưng không thành.

Nguyên nhân xảy ra vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn trong buôn bán. Được biết, sau vụ ẩu đả, cả hai nhóm người này đều bị thương. Người bị thương nặng nhất là N.T.D (39 tuổi), bị chém nhiều nhát khắp nơi trên cơ thể, hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện 1A.

Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú cho biết đã làm việc với các bên liên quan. Công an cũng đã lập hồ sơ chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tân Phú để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.