Bị chém trọng thương vì can ngăn đánh nhau

Sáng 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên (An Giang) xác nhận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tam giam đối tượng chém trọng thương cả người can ngăn đánh nhau.



Theo đó, bắt tạm giam bị can Lê Huy Hải (sinh năm 1982), trú tại khóm 6, phường Mỹ Long để tiếp tục điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đọc lệnh khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Lê Huy Hải để làm rõ hành vi chém trọng thương cả người can ngăn đánh nhau. Ảnh: VT

Nguồn tin ban đầu cho thấy, trước đó, sau khi nhậu xong, Hải thấy Dương Thanh T. (sinh năm 2000) đang nhậu cùng Châu Ngọc B. (sinh năm 1992) tại nhà Nguyễn Quốc Phát (sinh năm 1997) gần nhà Hải, thì nhớ lại việc mâu thuẫn với T. trước đó nên Hải cầm một khúc gỗ vuông đứng ngoài đường chửi một lúc rồi vào nhà chửi tiếp.

Đối tượng Lê Huy Hải thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ảnh: VT

Khoảng 30 phút sau, T. nhậu xong đi ra lấy xe định đi về thì nghe Hải chửi nên T. nhặt khúc gỗ vuông ném vào nhà Hải. Tức giận, Hải lấy cây dao tự chế chạy ra đuổi chém T. trọng thương. Lúc này, bà Mao Bồ L. (sinh năm 1958) nhà gần đó và B. thấy T. bị Hải chém, chạy đến can ngăn thì cả hai cũng bị Hải chém gây thương tích.



Sau khi được mọi người can ngăn, Hải bỏ về nhà, còn T., B. và bà L. được người thân đưa đến Bệnh viện cấp cứu kịp thời. Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với T. là 12% và bà L. là 43%, còn B. thì bị thương nhẹ.