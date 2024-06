Tại hiện trường, công trình bị cháy gắn biển Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, cao 6 tầng, 1 tum, diện tích mặt bằng khoảng 120 m2, có 1 thang bộ, 1 thang máy. Mặt tiền giáp phố Định Công Hạ, chiều rộng thông thủy khoảng 6 m. Hiện Giám đốc Công an Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.