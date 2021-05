Video: Toàn cảnh vây bắt đối tượng bắn chết 2 người ở Nghệ An - Căng thẳng và kịch tính đến phút chót

Hàng trăm cảnh sát được điều động đến hiện trường, bao vây, cô lập đối tượng. Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo. Sau khoảng 6h cố thủ, Cao Trọng Phú được thuyết phục đã ra đầu hàng.

