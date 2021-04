Clip: Bắt giữ đối tượng vận chuyển mật gấu tươi từ Nghệ An ra Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Hồng, 39 tuổi, trú tại Diễn Châu, Nghệ An về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

