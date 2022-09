Việc theo dõi tiền điện tử của các Chính phủ đang ngày càng phát triển

Nhiều ồn ào đã xuất hiện nói về những phẩm chất không thể theo dõi của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Các nhà bình luận gần đây nói rằng, Bitcoin "có thể được sử dụng để mua hàng hóa một cách ẩn danh". Và với khả năng cung cấp cho mọi người một lớp ẩn danh và quyền riêng tư, nó đã bị các chính trị gia, chuyên gia và các nhà báo chính thống bôi nhọ như một nơi ẩn náu của hầu hết bất kỳ hacker, kẻ buôn ma túy, thành viên băng đảng, khủng bố hoặc kẻ giả mạo.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi trong vài năm gần đây, các chính phủ đã cố gắng theo dõi quá trình lưu thông của Bitcoin, cũng như của các loại tiền kỹ thuật số khác. Và mặc dù danh tiếng phổ biến của hầu hết các loại tiền điện tử là ẩn danh, chúng cũng đã vô tình hỗ trợ trong việc theo dõi này bởi thực tế là hầu hết các loại tiền điện tử không phải là ẩn danh hoàn toàn.

Nói cách khác, bằng cách liên kết các giao dịch với các địa chỉ ví cố định và bằng cách lưu giữ hồ sơ công khai về mọi giao dịch từng được thực hiện trên chuỗi khối của họ, hầu hết các loại tiền điện tử phổ biến cung cấp cho các chính phủ quốc gia một phương tiện gần như hoàn hảo để theo dõi hoạt động tài chính của chúng ta.

Tuy nhiên, trong khi nhiều chính phủ đã bắt đầu tận dụng cơ chế rất thuận tiện này bằng cách xây dựng các hệ thống biên dịch dữ liệu giao dịch tiền ảo và thu thập thông tin cá nhân vào một cơ sở dữ liệu duy nhất, hầu hết chỉ mới bắt đầu đi theo hướng này. Và quan trọng hơn, có một số đồng tiền riêng tư - Monero là nổi bật nhất - không cung cấp hồ sơ công khai liên kết các giao dịch với ví. Do đó, vẫn có nhiều cách để ẩn danh trong tiền điện tử cho những người muốn giữ bí mật, bất chấp những nỗ lực tốt nhất của các chính phủ ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và các nơi khác.

Nhật Bản

Là ví dụ gần đây nhất về việc giám sát tiền điện tử của chính phủ, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) đã công bố kế hoạch triển khai một hệ thống có thể "theo dõi" các giao dịch tiền điện tử ở Nhật Bản. Trong khi các chi tiết kỹ thuật cụ thể rất khan hiếm, phần mềm đặc biệt đang được phát triển bởi một công ty tư nhân giấu tên và sẽ làm tiêu tốn NPA khoảng 315.000 USD vào năm tới để chạy. Đặc biệt, chức năng chính của nó sẽ là theo dõi các giao dịch được báo cáo là 'đáng ngờ', liên kết chúng lại với nhau thành một hình ảnh trực quan, về lý thuyết, cho phép nó xác định chính xác nguồn và đích của giao dịch tiền ảo bất hợp pháp.

Phần lớn, NPA sẽ nhận được các báo cáo về hoạt động đáng ngờ từ các sàn giao dịch tiền điện tử của Nhật Bản, sau đó gửi đến Cơ quan Dịch vụ Tài chính về luật chống rửa tiền (AML) về các giao dịch bất hợp pháp tiềm ẩn, và các tài khoản được liên kết với chúng. Thật vậy, báo cáo này chính xác là thứ làm cho 'hệ thống theo dõi giao dịch' trở nên khả thi, chứ không phải là phát minh của một số công nghệ mật mã mới có khả năng phá vỡ tính giả danh / ẩn danh của hầu hết các loại tiền điện tử.

Đơn giản, các sàn giao dịch đang được yêu cầu về mặt pháp lý để tuân theo những hiểu biết nghiêm ngặt về khách hàng của họ, chính sách cho phép họ liên kết danh tính trong thế giới thực với các địa chỉ và với các giao dịch được ghi lại trên các blockchain công khai. Và vì họ đang cung cấp thông tin này cho NPA, tất cả những gì NPA thực sự sẽ làm với hệ thống của họ là cung cấp thông tin đó vào cơ sở dữ liệu và tạo hình ảnh trực quan về dòng tiền điện tử.

Hoa Kỳ

Mặc dù các hệ thống đang được triển khai bởi Nhật Bản phần lớn phụ thuộc vào sự hợp tác từ các sàn giao dịch tiền điện tử và vào việc tổng hợp các nguồn thông tin khác nhau, nhưng có dấu hiệu cho thấy một số chính phủ ít nhất đã thực hiện một cách tiếp cận trực tiếp hơn để xác định người dùng tiền điện tử.

Mỹ là ví dụ đáng chú ý nhất - và gây bối rối - đã phát triển một công nghệ bí mật có thể thực sự trích xuất dữ liệu internet thô từ cáp quang để xác định địa chỉ IP và ID của những người gửi và nhận Bitcoin. Theo tài liệu do người tố giác Edward Snowden thu được vào năm 2013 và được Intercept công bố vào tháng 3 năm 2018, công nghệ được đề cập là một chương trình do Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) phát triển và được gọi là OAKSTAR. Giả dạng như một phần của mạng riêng ảo (VPN) và được tải xuống bởi khoảng 16.000 người dùng ở các quốc gia như Trung Quốc và Iran, chương trình này thay vào đó sẽ hút dữ liệu từ một trang web cáp quang "không xác định" ở nước ngoài ", theo Intercept.

Việc theo dõi tiền điện tử của các Chính phủ đang ngày càng phát triển. Ảnh: @AFP.

Sử dụng dữ liệu này, NSA sau đó có thể trích xuất thông tin đó từ người dùng Bitcoin như thông tin mật khẩu, hoạt động duyệt internet và địa chỉ MAC của họ, trong khi một số tài liệu bị tố giác cũng thảo luận về việc trích xuất địa chỉ internet, dấu vết thời gian giao dịch và cổng mạng của người dùng. Một cách hiệu quả, OAKSTAR có thể được sử dụng để thu thập nhiều hơn những thông tin cần thiết để xác định ai đó có liên kết với các địa chỉ và giao dịch Bitcoin cụ thể hay không, và nó có thể làm như vậy mà không cần phải dựa vào các sàn giao dịch tiền điện tử.

Đây là một cú đánh lớn đối với quyền riêng tư của Bitcoin. Như giáo sư Đại học Cornell Emin Gün Sirer nói với Intercept: "Những người có ý thức về quyền riêng tư sẽ chuyển sang đồng xu hướng đến quyền riêng tư […] khi mô hình truy lùng của NSA lộ diện. Bạn thực sự nên giảm kỳ vọng của mình về quyền riêng tư trên mạng tiền ảo này".

Tuy nhiên, Matthew Green - một trợ lý tại Viện Bảo mật Thông tin Đại học Johns Hopkins (và một nhà phát triển Zcash chủ chốt) - đã giải thích với Intercept rằng việc khai thác của NSA là "tin xấu đối với quyền riêng tư, vì nó có nghĩa là ngoài vấn đề thực sự khó khăn là đặt các giao dịch [tiền điện tử] ở chế độ riêng tư [… ] bạn cũng phải đảm bảo rằng tất cả các kết nối mạng [là riêng tư]. "

Trung Quốc

Có vẻ như rất ít quốc gia có thể sánh ngang với Hoa Kỳ về phạm vi tiếp cận và sức mạnh của các hoạt động theo dõi tiền điện tử của họ. Tuy nhiên, điều này không ngăn nhiều quốc gia ra sức cố gắng. Tại Trung Quốc, các báo cáo đã xuất hiện vào tháng 3 cho rằng Cơ quan Giám sát An ninh Mạng Thông tin Công cộng (PINSS) đã theo dõi các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài phục vụ khách hàng Trung Quốc. Mặc dù chính phủ đã cấm các sàn giao dịch trong nước và giao dịch trên các lựa chọn thay thế nước ngoài, nhưng điều này vẫn không ngăn được mọi nhà giao dịch Trung Quốc tìm kiếm tiền điện tử ở nước ngoài. Bởi vì điều này, PINSS đã 'giám sát' các sàn giao dịch nước ngoài để "ngăn chặn rửa tiền bất hợp pháp, gian lận", theo hãng tin Yicai của Trung Quốc.

Mặc dù Yicai có thể xác nhận thông qua các nguồn tại PINSS rằng, việc giám sát như vậy đã được tiến hanh ngầm kể từ tháng 9 năm 2017, nhưng Yicai không thể giải thích loại giám sát nào đang được theo đuổi hoặc liệu chính phủ Trung Quốc có đang tích cực cố gắng xác định các cá nhân giao dịch tiền điện tử hay không. Tuy nhiên, bất kể mức độ giám sát liên quan nào, có thể thấy các quốc gia khác đang theo dõi tiền điện tử sẽ cho thấy rằng các thương nhân Trung Quốc cũng nên tự thêm mình vào danh sách ngày càng tăng 'những người phải cẩn thận.'