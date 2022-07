Viêm túi mật do sỏi, bệnh thường gặp không được chủ quan

Viêm túi mật trong đó có viêm túi mật do sỏi là một trong những bệnh thường gặp ở Việt Nam. Bệnh thường gặp ở độ tuổi trung niên, tuổi già dưới 3 dạng: Viêm túi mật do sỏi, viêm túi mật không do sỏi, viêm túi mật kèm sỏi đường mật.

TS, bác sĩ Đỗ Tuấn Anh – Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: 90% viêm túi mật có nguyên nhân do sỏi túi mật.

Khi sỏi kẹt vào cổ túi mật hoặc ống túi mật dẫn đến ứ đọng trong túi mật, hậu quả sẽ làm viêm và nhiễm trùng làm tổn thương niêm mạc túi mật. Quan sát bên ngoài túi mật viêm sẽ to hơn bình thường, có khi gấp hai tới ba lần, thành túi mật căng, dày, màu đỏ hoặc phù mọng.

Minh họa bệnh viêm túi mật do sỏi. Ảnh BSCC

Triệu chứng viêm túi mật do sỏi

Theo TS Tuấn Anh, khởi đầu của bệnh viêm túi mật do sỏi, bệnh nhân thường đau vùng hạ sườn phải, có thể lan lên vai phải. Triệu chứng kèm theo thường là sốt, nôn, có thể kèm bí trung đại tiện, đôi khi có đi ngoài phân lỏng.

Triệu chứng toàn thân biểu hiện bằng hội chứng nhiễm trùng ở giai đoạn đầu hoặc kèm theo hội chứng nhiễm độc ở bệnh nhân viêm túi mật đã hoại tử.

Viêm túi mật có thể tiến triển thành những biến chứng nguy hiểm như:

- Viêm túi mật do sỏi được điều trị nội khoa nhiều đợt có thể tiến triển thành viêm teo túi mật. Rò mật ra ngoài ra khi túi mật bị viêm dính vào thành bụng tạo nên một lỗ thủng và mủ, sỏi chảy ra ngoài.

- Viêm túi mật gây rò vào đường tiêu hóa: thường là rò vào D1 tá tràng. Sỏi ở phần phễu túi mật gây chèn vào ống gan phải hoặc sỏi ở ống túi mật chèn vào ống gan chung gây tắc mật.

- Ung thư túi mật: viêm túi mật có nguy cơ tiến triển thành ung thư túi mật nếu không được điều trị đúng, đặc biệt là trong trường hợp túi mật hóa xứ. Áp xe túi mật, viêm túi mật hoại tử, viêm phúc mạc mật, viêm tụy cấp, sỏi ống mật chủ do sỏi túi mật rơi vào đường mật.

Điều trị viêm túi mật do sỏi thế nào?

Bệnh viêm túi mật, trong đó có viêm túi mật do sỏi được điều trị nội khoa bằng thuốc kháng sinh, bồi phụ nước điện giải, thuốc giãn cơ trơn. Hiện nay điều trị nội khoa chỉ để bổ trợ, hồi sức trước cho điều trị ngoại khoa trong điều trị viêm túi mật:

– Dẫn lưu túi mật: Trong trường hợp bệnh nhân già yếu không thể chịu đựng được cuộc mổ hoặc dẫn lưu túi mật để hồi sức chuẩn bị cho cuộc mổ.

Bạn không nên bỏ qua triệu chứng đau vùng hạ sườn phải, có thể lan lên vai phải, sốt, buồn nôn... (Ảnh minh họa livehealthily)

– Phẫu thuật cắt túi mật: là phương pháp điều trị cơ bản trong viêm túi mật.

Trong đó cắt túi mật nội soi là phương pháp phổ biến và được áp dụng rộng rãi đối với hầu hết các trường hợp viêm túi mật.

"Chống chỉ định đối với bệnh nhân có nguy cơ cao khi gây mê toàn thân, rối loạn đông máu, có sẹo mổ cũ ở thành bụng, túi mật đã thủng gây viêm phúc mạc mật, áp xe túi mật có thể gay ra các tai biến, biến chứng như chảy máu, tổn thương đường mật chính, rơi sỏi vào bụng, rò mật sau mổ.

Bên cạnh đó, phẫu thuật mổ mở cắt túi mật kinh điển ngày càng ít được áp dụng. Phương pháp này chỉ được áp dụng khi có chống chỉ định của mổ nội soi, đường mổ trắng giữa trên rốn hoặc dưới sườn phải", TS Tuấn Anh chia sẻ.