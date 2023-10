Việt Bắc vào vai phản diện phim Cuộc chiến không giới tuyến: "Có khán giả chửi tôi là đồ lật mặt"

Diễn viên Việt Bắc sinh năm 1987 ở Nghệ An. Anh là gương mặt không còn xa lạ với khán giả Việt. Khi tốt nghiệp Trung học, Việt Bắc không được gia đình ủng hộ theo nghệ thuật vì nghề rất "bạc". Bố mẹ muốn anh làm bộ đội như bố hay học ngành y như mẹ để ổn định.

Thế nhưng, Việt Bắc vẫn quyết tâm làm diễn viên. Anh quyết định dự thi và đỗ Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Ngay khi mới là sinh viên năm đầu Đại học Sân khấu Điện ảnh, Việt Bắc đã được đạo diễn mời đóng vai "chàng bóng" trong phim Chạy án 2 của đạo diễn Vũ Hồng Sơn. Vai diễn dù là rất nhỏ nhưng với anh, đó là vai diễn đưa anh bước một bước vào con đường nghệ thuật.

Năm 2013, Việt Bắc được chọn vào vai chính Xuân tóc đỏ trong phim Trò đời của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang. Vai diễn đã giúp anh ghi được dấu ấn trong lòng khán giả, với cách diễn tự nhiên, duyên dáng, Việt Bắc đã thành công khi thể hiện vai diễn của mình.

Việt Bắc trong tạo hình Nguyễn Thành Văn phim "Cuộc chiến không giới tuyến" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau đó, anh gây ấn tượng với loạt phim truyền hình như: Đấu trí, Hương vị tình thân, Mùa hoa tìm lại, Cuộc đời vẫn đẹp sao… Mới đây, anh tham gia vào phim Cuộc chiến không giới tuyến của đạo diễn Danh Dũng với vai diễn phản diện Nguyễn Thành Văn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Việt Bắc cho biết, anh không áp lực khi vào vai này, mỗi vai diễn đều cho anh một trải nghiệm khó quên.

"Dù vào vai chính diện hay phản diện, tôi đều mang đến một không khí vui vẻ, có thể đây là cái duyên mà Tổ nghiệp tặng mình. Nên khi vào vai Nguyễn Thành Văn - một vai Đại úy trong phim thì tôi vui, sướng lắm.

May mắn là tôi từng làm việc và biết đạo diễn Danh Dũng hơn 10 năm rồi nên anh em làm việc "hợp cạ", hiểu ý nhau", Việt Bắc cho hay.

Việt Bắc và đạo diễn Nguyễn Danh Dũng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam diễn viên cho biết, khi đóng phim trong môi trường quân đội, mặt anh phải luôn nghiêm nghị, lời thoại phải chỉn chu hơn khi diễn hài nhưng anh vào vai cũng nhẹ nhàng, hợp thời, hợp cảnh.

"Ba tôi cũng là bộ đội nên tôi cũng là "con nhà lính, tính bộ đội". Tôi thấy mình mặc quân phục rất hợp và đẹp, đấy cũng là một lợi thế của tôi khi vào vai Thành Văn", Việt Bắc chia sẻ.

Nam diễn viên kể lại, bối cảnh của phim được quay ở Mộc Châu, Sơn La. Khi quay, đoàn phim gặp mưa rất nhiều. Có kỷ niệm anh không bao giờ quên đó là khi đóng phân đoạn A Rể (diễn viên Thái Sơn) ăn vạ đồn trưởng Trung (Việt Anh).

Ê-kíp đã làm lại đến lần thứ 4 mới quay được, vì cứ chuẩn bị xong máy, diễn viên sẵn sàng rồi, đạo diễn hô "diễn" thì trời mưa, mưa tầm tã, mù mịt nên phải dừng lại đợi tạnh.

Anh nói: "Mưa nhiều đến nỗi, không đi được dép, chúng tôi phải bỏ dép ra, dùng 5 ngón chân bấm xuống đất thì mới đỡ trơn trượt. Chúng tôi còn lấy gậy để chống đi, có người phải bọc đệm sau mông để ngã đỡ đau, đỡ trượt".

Nam diễn viên thấy may mắn khi làm việc cùng các đàn anh: Hoàng Hải, Việt Anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Việt Bắc cũng thấy may mắn khi làm việc cùng với các đàn anh như Hoàng Hải, Việt Anh. "Tôi diễn hay kiểu làm "mềm" tình huống đi cho hài hước hơn nhưng các anh diễn rất sắc nét, chuẩn chỉ. Khi diễn cùng các anh, tôi học được nhiều và thấy diễn ăn ý hơn", Việt Bắc kể lại.

Nói về vai diễn Xuân tóc đỏ trong phim Trò đời, Việt Bắc bộc bạch: "Tôi thấy hạnh phúc khi có một vai để đời như Xuân tóc đỏ. Khán giả cứ nhắc đến Xuân tóc đỏ là lại nhắc đến tôi. Tuy nhiên, khi đã có những vai để đời, tôi vẫn muốn tham gia những vai khác, dù phụ nhưng vẫn có bản sắc riêng của mình.

Khi vào vai Nguyễn Thành Văn, có khán giả đã chửi tôi là "đồ hai mặt", "đồ lật mặt" khi vào vai phản diện. Nhưng tôi cho rằng, có lẽ vì quá yêu mến bộ phim mà khán giả chửi lây cả diễn viên ngoài đời".

Nói về lý do đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an nhân dân, Việt Bắc nói "chắc là do số", vì sau khi chuyển công tác từ nhiều đơn vị, anh được rèn luyện trong môi trường công an

"Về đây, tôi nhận được nhiều hỗ trợ từ các lãnh đạo. Ở đây, tôi thấy mình vừa là nghệ sĩ lại là một chiến sĩ, mọi người rất yêu thương, đùm bọc nhau và có thể phát triển nghề diễn tốt", nam diễn viên cho biết.

Khi được hỏi: "Anh có sống được với nghề diễn không?", Việt Bắc nói: "Tôi chỉ đủ ăn, đủ mặc chứ không giàu có. Tôi không có duyên với việc làm Youtube, tiktok nên thu nhập cũng chỉ vậy thôi. Tôi không buồn vì tôi quan niệm "năng nhặt chặt bị", chăm chỉ thì mình sẽ có thôi".

Việt Bắc (ngoài cùng, bên trái) thấy mình đẹp trai không thua kém các diễn viên khác (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với câu hỏi: "Có người bảo anh là diễn viên mà lại xấu trai, anh có buồn không?", Việt Bắc thành thật: "Khi diễn ở ngoài, nhiều người cứ gọi bằng tên nhân vật như: Xuân tóc đỏ ơi, Cân ơi, Thành Văn ơi… tôi vui lắm.

Ngoài đời, 90% khán giả bảo tôi: "Ôi nhìn ở ngoài đẹp trai quá!". Tôi thường cười và trả lời rằng: "Chứng tỏ mình không ăn hình rồi".

Tôi cho rằng, mỗi một khuôn mặt sẽ hợp với một vai diễn khác nhau. Tôi thấy mình trên tivi lúc nào cũng đẹp trai. So vẻ đẹp trai với các diễn viên khác thì "không biết mèo nào cắn mỉu nào đâu".