Chiều 9/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM cho biết nhận lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, đơn vị vừa điều động 5 cán bộ chiến sĩ sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu giúp nước bạn đang bị thiệt hại do động đất.

