Việt Nam dẫn đầu ASEAN Schools Games 13 với 44 HCV

Chiều 7/6, tại Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) diễn ra Lễ bế mạc Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á (ASEAN Schools Games - ASG) lần thứ 13.

Sự kiện có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng ban Tổ chức Đại hội, Ông Lê Quang Nam - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Ông Haji Azman bin Ahmad - Thứ trưởng Bộ Giáo dục Brunei Darussalam, đại diện Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, đại diện đoàn thể thao các Quốc gia tham dự Đại hội; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo TP.Đà Nẵng cùng sự góp mặt của các đơn vị báo chí, truyền thông.



Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 diễn ra từ ngày 29/5 đến 9/6 với 6 bộ môn cùng 107 nội dung thi đấu, tương ứng 704 chiếc huy chương các loại, 107 bộ huy chương.

Lễ bế mạc Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á (ASEAN Schools Games - ASG) lần thứ 13. Ảnh: D.B

Kết thúc Đại hội, Việt Nam xuất sắc dẫn đầu toàn đoàn với tổng cộng 44 HCV, xếp thứ hai là Indonesia, 22 HCV và Thái Lan với 18 HCV ở vị trí thứ ba.

Cạnh đó, 9 kỷ lục Đại hội được xác lập, đều là thành tích ở bộ môn bơi từ đoàn thể thao học sinh Việt Nam: 1.500m tự do nam, 200m hỗn hợp nam, 400m hỗn hợp cá nhân nam, 50m tự do nữ, 50m bơi bướm nữ, 100m tự do nữ, 50m bơi ếch nữ, 4x200m tiếp sức tự do nam và 4x200 tiếp sức tự do nữ.

Theo Ban tổ chức, ASG lần thứ 13 là một kỳ Đại hội hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao. Các đoàn thể thao tham gia Đại hội ấn tượng sâu sắc với sự hiếu khách và chuyên nghiệp của nước chủ nhà. Công tác tổ chức, hậu cần, truyền thông, an ninh an toàn…

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: D.B

Phát biểu tổng kết Đại hội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi chia sẻ: "Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á đã mang đến cho chúng ta một cơ hội để kết nối, xây dựng và tạo ra những tình bạn mới. Chúng ta đã chứng kiến tinh thần và nỗ lực không biết mệt mỏi của các vận động viên học sinh. Chính các em đã truyền cảm hứng bằng việc vượt qua giới hạn và đạt được những thành tích tuyệt vời. Để từ đó thông qua thể thao, chúng ta có thể vượt qua những khác biệt, vượt qua những ranh giới, để đồng lòng xây dựng một cộng đồng Đông Nam Á mạnh mẽ và đoàn kết."



Sau tuyên bố bế mạc, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng ban Tổ chức Đại hội cùng đại diện lãnh đạo TP.Đà Nẵng thực hiện nghi thức trao cờ Hội đồng thể thao học sinh Đông Nam Á cho Brunei Darussalam - nước chủ nhà của Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 14.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng ban Tổ chức Đại hội cùng đại diện lãnh đạo TP.Đà Nẵng thực hiện nghi thức trao cờ Hội đồng thể thao học sinh Đông Nam Á cho Brunei Darussalam. Ảnh: D.B

Với thông điệp "Kết nối cùng tỏa sáng" (Connect to shine bright), Đại hội không chỉ là nơi tôn vinh tài năng thể thao mà còn đề cao sự kết nối của học sinh các quốc gia trong khu vực, cùng đoàn kết vì một thế hệ trẻ Đông Nam Á hội nhập và phát triển.

Tập đoàn TH là Nhà tài trợ Kim cương, nhãn hàng Sữa chua uống tiệt trùng TH True YOGURT là Nhà tài trợ Vàng của Đại hội.