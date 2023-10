Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về lượng người dùng TV xem YouTube

Đồng thời, theo công bố của YouTube tại lễ trao giải YouTube Works Awards ngày 3/10 cho những chiến dịch có video quảng cáo nổi bật nhất Việt Nam trên YouTube, "ông lớn" này đã trở thành nền tảng mạng xã hội có nội dung đa dạng nhất Việt Nam, bao gồm video ngắn, video dài và video trực tiếp.



Video ca nhạc "Bảo tàng tuổi ther" của nhãn hàng Sữa Ông Thọ - công ty Vinamilk là clip đang được xem nhiều trên YouTube hiện nay. Ảnh chụp màn hình.

Hiện nay, YouTube (thuộc Google) đã tiếp cận hơn 50 triệu người trưởng thành ở Việt Nam. Theo khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Kantar, nếu người xem ở Việt Nam chỉ có thể xem một dịch vụ trong cả năm, thì nền tảng số 1 mà họ lựa chọn là YouTube.



Ông Marc Woo, Giám đốc điều hành phụ trách Việt Nam, Google châu Á - Thái Bình Dương, phát biểu tại lễ trao giải: "Tôi chân thành cảm ơn những nhà sáng tạo nội dung, các đơn vị tiếp thị quảng cáo và những đơn vị phát thanh truyền hình uy tín đã chọn sáng tạo và chia sẻ những nội dung lôi cuốn và nhiều giá trị giải trí trên YouTube".

Theo nền tảng này, tính đến tháng 6/2023, tổng số giờ nội dung được tải lên YouTube bởi các kênh ở Việt Nam đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Thời gian xem các video phim truyền hình trên YouTube trong quý II/2023 tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái; và Việt Nam đã có thêm hơn 15.000 kênh với hơn 100.000 người đăng ký, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải thưởng YouTube Works Việt Nam đã nhận được hơn 150 bài dự thi trong 10 hạng mục, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và đến từ nhiều đơn vị quảng cáo thuộc nhiều quy mô khác nhau.

Từ đó, 67 video đã lọt vào danh sách rút gọn của 10 hạng mục, từ đó lựa chọn top 3 cho mỗi hạng mục. Sau đó, 2 chiến dịch video quảng cáo hàng đầu Việt Nam của mỗi hạng mục sẽ tiếp tục cạnh tranh với các quốc gia Đông Nam Á khác tại giải thưởng YouTube Works Award cấp khu vực tại Indonesia ngày 12/10.

Và top 3 trong hạng mục 'Hay nhất Việt Nam - Best of Vietnam' theo thứ tự sau:

Top 1: Milo Dynamind - Tăng cường khả năng cá nhân hóa bằng giải pháp hỗ trợ bởi AI của YouTube

Top 2: Dự án GrabConnect - Số hóa chuỗi cung ứng từ nông trại đến nhà của người dùng Việt Nam

Top 3: Sữa Ông Thọ - MV "Bảo tàng tuổi ther" (chữ "thơ" được viết là "ther" theo một xu hướng phổ biến tại Việt Nam).