Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BQT.

Ngày 04/5/2023, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc một số vật phẩm phát hành tại Australia có hình ảnh "cờ vàng", Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:

"Chúng tôi lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối việc Công ty Royal Australia Mint và Bưu chính Australia đã phát hành các vật phẩm với hình ảnh "cờ vàng", cờ của một chế độ đã không còn tồn tại. Việc này hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Australia".

Bà Hằng cho biết, phía Việt Nam đã đã trao đổi với phía Australia về việc này, đề nghị có hình thức dừng lưu hành các vật phẩm này, đồng thời không để xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai.

Trước đó, hôm 6/4, Royal Australia Mint đã phát hành những đồng tiền kim loại 2 đô la Úc bằng bạc nhân 50 năm Úc đưa quân tham chiến trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam vào năm 1973. Trên đồng tiền có in hình cờ vàng và một chiếc trực thăng. Đồng tiền được in 5.000 bản và được bán với giá 80 đô la, trong khi phiên bản vàng của đồng tiền được in 80.000 bản và bán với giá 15 đô la.