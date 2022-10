Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Singapore Halimah Yacob cùng Phu quân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Singapore thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 16-20/10/2022.

Sáng ngày 17/10/2022, lễ đón chính thức đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng thống Singapore. Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Singapore và nhấn mạnh chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên của Singapore tới Việt Nam sau 10 năm là sự kiện quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước đón chính thức Tổng thống Singapore Halimah Yacob. Ảnh: BQT.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao các thành tựu đối nội, đối ngoại của Singapore, chúc Singapore sớm đạt mục tiêu "Kế hoạch xanh 2030", xây dựng thành công một đảo quốc phát triển bền vững với nền kinh tế xanh và hiện đại.

Tổng thống Halimah Yacob bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam trên cương vị Tổng thống Singapore; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đạt được trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Singapore ở khu vực; Singapore coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo tỏ hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ, năng động trong quan hệ song phương, nhất là về hợp tác kinh tế. Bất chấp dịch bệnh Covid-19, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 8,3 tỷ USD trong năm 2021, tăng 23%; 9 tháng đầu năm 2022 đạt gần 7 tỷ USD, tăng 16%. Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất ASEAN và đứng thứ 2/139 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 3.003 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 70 tỷ USD. Các khu công nghiệp VSIP hoạt động hiệu quả, là biểu tượng hợp tác thành công giữa hai nước. Hợp tác quốc phòng-an ninh, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân… phát triển tích cực.

Trao đổi về phương hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác quan trọng trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu Nhân dân, hợp tác doanh nghiệp; phối hợp triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược vào năm 2023; không ngừng mở rộng trụ cột hợp tác kinh tế; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, trong đó có triển khai hiệu quả Hiệp định về hợp tác quốc phòng song phương ký tháng 2/2022 và Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng ký kết nhân chuyến thăm này.

Chủ tịch nước đề nghị Singapore tạo thuận lợi mở cửa hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam như nông thủy sản, dệt may, thực phẩm chế biến… tiếp cận thị trường Singapore; giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng thống Singapore ủng hộ các đề xuất của Chủ tịch nước trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore tháng 2/2022, theo đó phối hợp triển khai hiệu quả 7 lĩnh vực của Hiệp định kết nối kinh tế Việt Nam – Singapore và mở rộng hợp tác về đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi số..., tiến tới kết nối hai nền kinh tế trên nền tảng số; phát triển các khu VSIP theo hướng khu công nghiệp xanh và công nghệ cao, sáng tạo, đóng góp tích cực cho quan hệ song phương hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác. Ảnh: BQT.

Hai bên đánh giá cao việc ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris nhân chuyến thăm này, giúp gửi thông điệp mạnh mẽ tới Hội nghị COP 27 về cam kết của hai nước phát triển kinh tế xanh, bền vững. Nhân dịp này, hai bên nhất trí nghiên cứu xây dựng "Quan hệ Đối tác kinh tế số - kinh tế xanh Việt Nam - Singapore" trong thời gian tới.

Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp cao, cán bộ quản lý; mở rộng mạng lưới vườn ươm công nghệ tại Việt Nam; phát triển Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước cũng mong muốn Singapore hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, giúp gắn kết quan hệ hai nước với nền tảng là giao lưu của người dân.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định lập trường nhất quán của ASEAN về Biển Đông và tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết hòa bình các tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Sau Hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về Hợp tác năng lượng, Bản ghi nhớ về hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris, Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và Bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật và giáo dục, đào tạo nghề; Lễ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), thành phố Cần Thơ.