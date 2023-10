Việt Nam xếp dưới Malaysia và Singapore tại ASIAD 2023: Bình thường hay bất ngờ?

Tính đến trưa 6/10, Việt Nam vẫn có 2 HCV, 3 HCB và tăng số HCĐ lên 16. Tuy nhiên, Malaysia đã có thêm 2 HCV để vươn lên vị trí thứ 14 với tổng cộng 5 HCV, 6 HCB và 17 HCĐ. Kém hơn gấp đôi về số HCV (2 so với 5), thể thao Việt Nam không còn cơ hội vượt qua Malaysia.

Ở một diễn biến khác, đoàn thể thao Philippines đã có thêm 1 HCV để bằng Việt Nam (2 HCV). Trường hợp Philippines có thêm 1 HCV sẽ vượt mặt Việt Nam trên bảng xếp hạng ASIAD 2023. Việt Nam đang xếp trên nhờ có 6 HCB, còn Philippines có 4.

Xét về thành tích các đoàn thể thao của Đông Nam Á ở ASIAD 2023, Việt Nam đang đứng thứ 5 sau Thái Lan (10 HCV), Indonesia (7 HCV), Malaysia (5 HCV) và Singapore (3 HCV). Dù chỉ kém 1 HCV so với Singapore nhưng Việt Nam rất khó để vượt lên đối thủ, bởi số HCB kém xa Singapore (3 và 6). Việt Nam cần thêm 2 HCV để xếp trên Singapore, đây là câu chuyện cần kỳ tích.

Không ít ý kiến bất ngờ về chuyện thể thao Việt Nam xếp dưới Malaysia và Singapore ở ASIAD 2023. Truyền thông Indonesia dẫn chứng rằng: "Thành tích của Việt Nam đáng buồn hơn khi so với các đoàn Đông Nam Á khác. Không chỉ thua Thái Lan, Việt Nam còn đứng dưới Indonesia, Malaysia và Singapore. Tại SEA Games 32, Singapore chỉ đứng thứ sáu toàn đoàn, Malaysia xếp thứ bảy".

Thể thao Việt Nam gần như không có cơ hội vượt lên Malaysia ở ASIAD 2023 bởi cách biệt quá lớn về số HCV.



Nhắc lại, Việt Nam giành 136 HCV ở SEA Games 32 và xếp nhất toàn đoàn, Malaysia chỉ có 34 HCV (hạng 7) và Singapore có 51 HCV (hạng 6). Lấy Malaysia làm ví dụ, Việt Nam có số HCV SEA Games 32 gấp 4 lần nhưng Asiad 19 thua 2,5 lần (2 HCV so với 5). Liệu có do các VĐV Việt Nam bị sa sút phong độ nên thành tích kém so với Malaysia và Singapore tại Asiad 19?

Câu trả lời là không hề bất ngờ về thành tích của thể thao Việt Nam, thậm chí bình thường nếu nhìn lại thành tích ở các kỳ ASIAD trong một thập kỷ qua:

Tại ASIAD 2018, Việt Nam thành công nhất trong các lần tham gia Á vận hội với 5 HCV, 14 HCB và 19 HCĐ. Nhưng thành tích này vẫn xếp sau đoàn thể thao Malaysia (7 HCV, 13 HCB và 17 HCĐ). Việt Nam chỉ có nhiều hơn 1 HCV so với Singapore (4 HCV). Philippines cũng có 4 HCV.

Ở ASIAD 2014, đoàn thể thao Việt Nam có 1 HCV, Malaysia và Singapore cùng có 5 HCV.

ASIAD 2010 là nỗi thất vọng lớn của thể thao Việt Nam (1 HCV) với xếp hạng 7 khu vực sau Thái Lan (11 HCV), Malaysia (9), Indonesia (4), Singapore (4), Philippines (3) và Myanmar (2).

Câu chuyện này vẫn không thay đổi ở ASIAD 2006, Việt Nam (3 HCV) xếp sau Thái Lan (13 HCV), Singapore (8), Malaysia (6) và Philippines (4).

Nhìn lại thành tích so với nước khu vực, Việt Nam đang tốt hơn so với Philippines nhưng vẫn thua kém những Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Và lấy thành tích châu lục làm thước đo, thể thao Việt Nam chỉ đang đứng thứ 5 ở Đông Nam Á.