Vietcombank vinh dự nhận được 2 giải thưởng lớn của The Asian Banker

Ngày 18/07/2024, tại Hà Nội, Tạp chí The Asian Banker đã vinh danh Vietcombank với 2 giải thưởng "Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam" (Best Credit Card) với sản phẩm thẻ Vietcombank Visa Infinite và "Ngân hàng có Dịch vụ Quản lý Tài sản tốt nhất Việt Nam" (Best Wealth Management Bank) trong khuôn khổ Lễ trao giải "The Retail Finance and Technology Innovation Vietnam Awards 2024" (Giải thưởng về Tài chính Bán lẻ và Sáng kiến Công nghệ Việt Nam 2024).



Giải thưởng về Tài chính Bán lẻ và Sáng kiến Công nghệ của The Asian Banker được đánh giá là một trong những giải thưởng có uy tín tại Việt Nam dành cho các Ngân hàng và các Tổ chức Tài chính lớn trên thị trường với Hội đồng đánh giá là các chuyên gia cao cấp trong hoạt động Tài chính ngân hàng trên thế giới. Việc đón nhận cùng lúc 2 giải thưởng quan trọng nêu trên, Vietcombank một lần nữa khẳng định vị thế và chất lượng dẫn đầu thị trường của các sản phẩm dịch vụ ưu việt, đem lại cho khách hàng các trải nghiệm khác biệt và xứng tầm.

Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam – thẻ Vietcombank Visa Infinite

Ra mắt vào tháng 12/2023, thẻ tín dụng Vietcombank Visa Infinite được thiết kế dành riêng cho các khách hàng thuộc phân khúc Kim cương Elite – phân khúc khách hàng cao cấp nhất của Vietcombank Priority. Luôn tiên phong trong việc đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khi là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ra mắt sản phẩm thẻ kim loại được làm hoàn toàn từ titan, kết hợp cùng kỹ thuật điêu khắc thẻ độc đáo, tinh xảo..

Bà Trần Thị Hạnh – Trưởng Phòng Phát triển Sản phẩm Bán lẻ đại diện Vietcombank nhận giải Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam năm 2024.

Không chỉ chiếm trọn ấn tượng với khách hàng từ thiết kế sang trọng và chất liệu đặc sắc của thẻ, thẻ tín dụng Vietcombank Visa Infinite thực sự hấp dẫn các khách hàng cao cấp với nhiều đặc quyền riêng biệt, xứng tầm đẳng cấp, mang đến những giá trị khác biệt cho chủ thẻ và người thân. Ngoài các đặc quyền về golf, ẩm thực, nghỉ dưỡng…, chủ thẻ Vietcombank Visa Infinite được trải nghiệm các đặc quyền chăm sóc sức khỏe cao cấp cho cả gia đình tại các bệnh viện, phòng khám tiêu chuẩn quốc tế, được hỗ trợ sắp xếp các dịch vụ tư vấn tâm lý, dinh dưỡng, các gói khám tầm soát ung thư và nhiều dịch vụ riêng biệt như trợ lý cá nhân cao cấp toàn cầu 24/7, sử dụng phòng chờ thương gia tại hàng nghìn sân bay trên khắp thế giới, ưu đãi bảo hiểm khi đi du lịch, ưu đãi hoàn tiền 2% không giới hạn cho chi tiêu thẻ tại nước ngoài và chi tiêu trực tuyến bằng ngoại tệ…

Ngân hàng có Dịch vụ Quản lý Tài sản tốt nhất Việt Nam

Năm 2019 Vietcombank giới thiệu ra thị trường thương hiệu Vietcombank Priority dành riêng cho phân khúc Khách hàng Ưu tiên với mục tiêu đem lại những trải nghiệm ngân hàng đẳng cấp nhất dành riêng cho những khách hàng có đóng góp quan trọng thông qua những sản phẩm dịch vụ ngân hàng chuyên biệt và chất lượng phục vụ chuyên nghiệp. Vietcombank Priority mở ra một hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ tài chính đặc sắc, đáp ứng toàn diện các nhu cầu từ thanh toán, tiết kiệm, tín dụng đến đầu tư, bảo vệ cho cá nhân và gia đình khách hàng.

Bà Lê Thị Thúy Nga – Trưởng phòng Chính sách Khách hàng Bán lẻ đại diện Vietcombank nhận giải Ngân hàng có Dịch vụ Quản lý Tài sản tốt nhất Việt Nam năm 2024

Đặc biệt vượt trội hơn khi Vietcombank có sự hậu thuẫn trực tiếp và rất hiệu quả của hệ thống các công ty thành viên như công ty chứng khoán VCBS, công ty quản lý quỹ VCBF để đa dạng hóa dịch vụ đầu tư cung cấp tới khách hàng. Thông qua các sản phẩm tài chính được thiết kế kỹ lưỡng bởi đội ngũ các chuyên gia tài chính hàng đầu, hệ sinh thái Vietcombank và các công ty thành viên VCBS, VCBF đang chinh phục khách hàng toàn diện, từ các dịch vụ ngân hàng truyền thống đến các sản phẩm đầu tư sinh lời hiệu quả như trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, ủy thác đầu tư. Hơn thế nữa, khách hàng có thể tiếp cận và sử dụng hầu hết mọi sản phẩm dịch vụ này ngay trên kênh Ngân hàng số VCB Digibank với trải nghiệm thuận tiện, đơn giản và rất nhanh chóng, an toàn.

Nhân dịp này Vietcombank xin một lần nữa trân trọng cảm ơn sự tin yêu, gắn bó của hàng triệu khách hàng trên hành trình xây dựng và phát triển hơn 60 năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, đổi mới sáng tạo để đem lại các sản phẩm dịch vụ với những trải nghiệm giá trị cho quý khách hàng!