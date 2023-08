VietinBank: Giữ vững đà tăng trưởng, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi

Tham dự Hội nghị, về phía VietinBank có bà Phạm Thị Thanh Hoài - Thành viên HĐQT cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban tại Trụ sở chính. Về phía khách mời có gần 65 chuyên gia phân tích đại diện hơn 50 các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; các cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng quan tâm đến cơ hội đầu tư vào cổ phiếu CTG.

Kinh doanh an toàn – hiệu quả - bền vững, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

Trong 6 tháng đầu năm 2023, VietinBank đã đi đầu trong việc giảm lãi suất huy động, duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm cạnh tranh nhất thị trường; giữ vai trò chủ lực trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế (tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu) và đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả. VietinBank cũng triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2021/TT-NHNN của NHNN. Với số dư tín dụng được hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 12.000 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ hơn 130 tỷ đồng, VietinBank là ngân hàng có dư nợ hỗ trợ lãi suất trong nhóm cao nhất toàn hệ thống.

Bà Phạm Thị Thanh Hoài – Thành viên HĐQT VietinBank (áo trắng) chủ trì Hội nghị

VietinBank đã đạt KQKD tích cực với một số chỉ tiêu về quy mô và hiệu quả như sau:

- Tổng tài sản đạt 1,86 triệu tỷ đồng, tăng 2,9% so với cuối năm 2022. Dư nợ tín dụng và tiền gửi khách hàng lần lượt đạt 1,36 triệu tỷ đồng và 1,31 triệu tỷ đồng, tăng 6,6% và 4,9% so với cuối năm 2022. Đáng chú ý, tỷ lệ CASA của VietinBank trong Quý II/2023 có sự cải thiện lên mức 18,74%.

- Tổng thu nhập hoạt động 6T2023 đạt 34,8 nghìn tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập lãi thuần (không gồm thu phí bảo lãnh) đạt 24,5 nghìn tỷ đồng (tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2022); thu thuần từ hoạt động dịch vụ (gồm thu phí bảo lãnh) và thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối lũy kế lần lượt đạt 4,4 nghìn tỷ đồng và 2,3 nghìn tỷ đồng (tăng 34,3% và 47,1% so với cùng kỳ năm 2022).

- Lợi nhuận trước thuế đạt 12,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022. Các chỉ tiêu hiệu quả đều ghi nhận mức tương đương hoặc cải thiện so với cuối năm 2022: NIM đạt 2,9%, ROA và ROE lần lượt đạt 1,38% và 18%.

- Tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức thấp là 1,27% trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 169%.

- Tỷ lệ CIR trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 26%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 nhờ VietinBank tiếp tục tối ưu hóa hiệu quả hoat động, kiểm soát tốt chi phí.

Tập trung triển khai chuyển đổi số

Trong thời gian qua, VietinBank đã tập trung phát triển các nền tảng công nghệ hiện đại nhằm mang đến những trải nghiệm mới, thuận tiện và hữu ích cho khách hàng. Ngoài ra, xác định năm 2023 là năm bản lề của chuyển đổi số, VietinBank đã thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn hàng đầu trên thế giới để cùng VietinBank xây dựng chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các nền tảng Ngân hàng số dành cho KHCN và KHDN của VietinBank đều ghi nhận kết quả tích cực: ứng dụng VietinBank iPay Mobile dành cho KHCN tiếp tục thu hút gần 7 triệu KH sử dụng với gần 85 triệu giao dịch được thực hiện mỗi tháng, tăng 66% so với năm 2022, tỷ trọng giao dịch qua kênh iPay tăng lên 87%. Đối với KHDN, ứng dụng eFAST với hơn 130 tính năng đã thu hút hút gần 85 nghìn doanh nghiệp sử dụng thường xuyên; số lượng giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt ~16,6 triệu giao dịch, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2022, tỷ trọng giao dịch qua kênh eFAST tăng lên 82%.

Đại diện VietinBank giải đáp các câu hỏi của Nhà đầu tư tại Hội nghị

Định hướng phát triển trong thời gian tới



Trong thời gian tới, VietinBank sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng phù hợp, đảm bảo hiệu quả; chủ động kiểm soát rủi ro và thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Theo đó, VietinBank tập trung củng cố toàn diện nền tảng toàn hàng với 5 chủ điểm gồm: (i) Kiểm soát chất lượng nợ và quản trị rủi ro tín dụng; (ii) Nâng cao chất lượng dịch vụ; (iii) Tăng năng suất lao động; (iv) Quản trị hiệu quả cân đối vốn; (v) Xây dựng & triển khai chiến lược chuyển đổi số.

Với sức mạnh nội tại từ con người, thương hiệu, mạng lưới, sản phẩm, dịch vụ, công nghệ cùng chiến lược kinh doanh bài bản, VietinBank tự tin trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành Ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam, vươn tầm khu vực và thế giới.