VietinBank nhận cú đúp giải thưởng uy tín

Với phương châm "Lấy KH làm trung tâm của mọi hoạt động", đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của VietinBank trong việc tìm kiếm các giải pháp tiếp cận, gia tăng trải nghiệm của KH bằng những SPDV đẳng cấp, thỏa mãn nhu cầu, giúp KH tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Hai giải thưởng cũng đồng thời khẳng định vị thế hàng đầu của VietinBank trong ngành Ngân hàng Việt Nam, đặc biệt trong hoạt động bán lẻ.



Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank – Ông Đàm Hồng Tiến nhận giải tại sự kiện

Hoạt động bán lẻ bứt phá, phát triển không ngừng

Giải thưởng "Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu 2020" là kết quả của những nỗ lực không ngừng của VietinBank với mục tiêu mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tài chính toàn diện, gia tăng trải nghiệm với những phương thức thanh toán thông minh, đẩy mạnh giao dịch không tiền mặt.

Trong 3 năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh bán lẻ của VietinBank có nhiều bứt phá, tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô và số lượng KH cũng như hiệu quả hoạt động. Số lượng KH có sự tăng trưởng vượt bậc với bình quân tăng trưởng 12% mỗi năm, trong đó số lượng khách hàng tăng trưởng trong 11 tháng đầu năm 2020 là gần 1,2 triệu khách hàng.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, với vai trò là trụ cột chính của ngành Ngân hàng, tính đến tháng 11/2020, tổng doanh số giải ngân bán lẻ VietinBank đạt hơn 430.000 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng giải ngân sản xuất kinh doanh chiếm 77%. Đây là con số hết sức có ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh toàn bộ nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch.

Bên cạnh những con số tăng trưởng ấn tượng trong hoạt động huy động vốn, cho vay, hoạt động bán chéo SPDV đến đối tác và các đơn vị cũng luôn được VietinBank chú trọng đẩy mạnh nhằm không ngừng gia tăng lợi ích, đáp ứng nhu cầu sử dụng SPDV ngân hàng của khách hàng. Các sản phẩm thu phí, sản phẩm tiện ích như: Thẻ, DV ngân hàng điện tử, gói TKTT, bảo hiểm… đều có sự tăng trưởng vượt trội.

VietinBank luôn chú trọng đầu tư, ứng dụng công nghệ mới nhằm cải tiến SPDV phục vụ KH, đẩy mạnh phát triển hoạt động ngân hàng thanh toán, đón đầu cuộc cách mạng công nghệ số. Trong đó, DV ngân hàng điện tử (VietinBank iPay) đạt được sự tăng trưởng rất ấn tượng. Số lượng KH sử dụng VietinBank iPay 11 tháng đầu năm 2020 tăng 43% so với năm 2019 VietinBank cũng thường xuyên nâng cấp, hoàn thiện các phiên bản VietinBank iPay, cập nhật thêm nhiều tính năng mới và nhiều điểm đột phá.

Nhằm gia tăng tiện ích cho KH, tăng tính an toàn, bảo mật và thuận tiện cho KH đến giao dịch, đầu năm 2020, VietinBank đã triển khai thành công hệ thống xếp hàng ứng dụng công nghệ sinh trắc học tại một số chi nhánh với khả năng nhận diện KH chính xác dựa trên hình ảnh dấu vân tay, khuôn mặt; qua đó hạn chế tối đa rủi ro, tạo lợi thế cạnh tranh cho VietinBank.

"Cơn sốt" dịch vụ tài khoản thanh toán theo yêu cầu

VietinBank là ngân hàng thương mại nhà nước duy nhất cung cấp dịch vụ tài khoản thanh toán (DV TKTT) theo yêu cầu và là ngân hàng duy nhất cung cấp tính năng số tự chọn cho khách hàng. Ngay sau khi ra mắt, DV TKTT theo yêu cầu đã tạo nên "cơn sốt" khi thu hút một số lượng lớn KH sử dụng DV. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2020, số lượng KH sử dụng DV TKTT đã đạt đến gần 70.000 KH.

Với nền tảng hệ thống CoreBanking vượt trội, VietinBank có khả năng cung cấp DV mở TK số chọn theo đa dạng yêu cầu của mọi đối tượng KH. Chỉ từ 1 triệu đồng, KH đã có thể sở hữu TKTT theo yêu cầu. Mọi KH đều có thể dễ dàng chọn lựa cho mình số TK mang dấu ấn cá nhân gắn liền với ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm, số điện thoại… hay chọn lựa số TK theo phong thủy như số lộc phát, tam hoa kép, thần tài... mang lại sự may mắn và tài lộc. Kho số lên đến 9 chữ số của VietinBank giúp KH thoải mái lựa chọn số TK theo nhu cầu.

Trong thời gian tới, VietinBank sẽ tiếp tục mở rộng các kho số và sự lựa chọn đến với KH và nghiên cứu, triển khai dịch vụ TKTT theo yêu cầu trên kênh ngân hàng điện tử (Internet Banking) nhằm đáp ứng nhu cầu trực tiếp chọn số TK và mở TK số đẹp trực tuyến qua VietinBank iPay.

Ngoài 2 giải thưởng mới được trao, VietinBank cũng vinh dự đạt nhiều giải thưởng liên quan đến hoạt động Bán lẻ trong năm 2020 như: Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp (2016 - 2020) do tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng; TOP 10 Sao khuê 2020 cho ứng dụng VietinBank iPay Mobile; Ứng dụng công nghệ ngân hàng trên điện thoại tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương do tạp chí The Asian Banker trao tặng.

Với việc vinh dự nhận hai giải thưởng danh giá này, một lần nữa khẳng định hướng đi đúng đắn của VietinBank trong chiến lược hoạt động kinh doanh, ưu tiên nguồn lực thúc đẩy hoạt động bán lẻ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. VietinBank cảm ơn sự tin yêu, đồng hành của khách hàng và sẽ tiếp tục đổi mới không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các SPDV tiện ích mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.