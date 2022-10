Giải pháp Chứng thực Hợp đồng điện tử Viettel (vContract) là nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, vận hành không giấy tờ, ký kết mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm lên đến 90% chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ và thời gian ký kết hợp đồng.



Là giải pháp đạt giải Sao Khuê 2021 (lĩnh vực giải pháp công nghệ thông tin), vContract đem đến sự khác biệt hoàn toàn so với các giải pháp khác trên thị trường: hợp đồng ký kết trên vContract được kết nối đến Trục Phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam để chứng thực bởi Trục và Viettel. Do vậy, hợp đồng sẽ được bảo mật, an toàn, đảm bảo tính toàn vẹn nội dung, gắn dấu thời gian theo quy định, có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng ký giấy truyền thống.



Đặc biệt, vContract là giải pháp duy nhất ứng dụng công nghệ eKYC (kết hợp Video Call) để định danh 100% người dùng trên hệ thống (khi lần đầu tiên đăng nhập), có kết nối với dữ liệu định danh viễn thông lớn nhất Việt Nam, nhằm tăng độ chính xác của phương pháp định danh.

Không những vậy, vContract hỗ trợ đa dạng phương thức ký nhất trên thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu ký kết hợp đồng B2B, B2C, B2E với các phương thức ký như: ký số (Usb Token, SimCA, MySign…), ký OTP, ký eKYC + OTP.

Viettel chính thức kinh doanh dịch vụ Chứng thực Hợp đồng điện tử vContract

Trong giai đoạn đầu chính thức kinh doanh, từ nay đến 31/12/2022, Viettel tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn: Miễn phí 100% phí khởi tạo dịch vụ; Miễn phí dùng thử 20 hợp đồng; Tặng 20% số lượng hợp đồng; Miễn phí data truy cập ứng dụng vContract đối với mọi khách hàng là thuê bao Viettel sử dụng dịch vụ; Ưu đãi lên đến 15% cho giải pháp vContract khi mua gói combo vContract + Chữ ký số + Hóa đơn điện tử. Lựa chọn vContract của Viettel là cách để giúp doanh nghiệp "Chuyển mình, thích ứng và đón đầu xu thế chuyển đổi số".



Với hệ sinh thái sản phẩm CNTT đa dạng, Viettel có khả năng cung cấp trọn bộ giải pháp thiết yếu đến nâng cao phù hợp với mọi doanh nghiệp/tổ chức: vContract - Hóa đơn điện tử S.invoice - Chữ ký số từ xa MySign – Phần mềm quản trị doanh nghiệp vESS… Ngoài ra, Viettel còn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với đội ngũ kênh bán rộng khắp 63 tỉnh thành, hỗ trợ 24/7.

Ngay từ bây giờ, doanh nghiệp/tổ chức đã có thể trải nghiệm tính năng đăng ký sử dụng vContract cũng như các sản phẩm giải pháp CNTT khác một cách đơn giản và nhanh chóng tại https://viettel.vn/sme hoặc tổng đài miễn phí 1800 8000.