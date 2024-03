Vin Diesel được cho là đã bác bỏ mọi cáo buộc do cựu trợ lý Asta Jonasson đưa ra. Trước đó, Asta đã đệ đơn kiện nam diễn viên Vin Diesel, tuyên bố rằng ngôi sao của loạt phim "Fast & Furious" đã tấn công tình dục cô trong phòng khách sạn của anh tại Atlanta vào năm 2010. Điều này dẫn đến việc cô bị sa thải bởi chị gái của nam diễn viên là Samantha Vincent.

Đầu tuần này, đội ngũ pháp lý của Vin Diesel cuối cùng đã phản hồi lại vụ kiện quấy rối tình dục của Asta. Họ yêu cầu tòa án bác bỏ vụ việc của cô và thậm chí yêu cầu cô thanh toán phí pháp lý của nam diễn viên trong quá trình này.

Vin Diesel phủ nhận các cáo buộc tấn công tình dục

Trong các tài liệu tòa án thu được bởi People, Vin Diesel "phủ nhận, cả về tổng thể và cụ thể, mọi cáo buộc trong đơn kiện của nguyên đơn. Hơn nữa, phía Vin khẳng định, Nguyên đơn không có quyền được bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào và không chịu thiệt hại như cáo buộc, hoặc dưới bất kỳ khoản tiền nào khác".

Một cựu trợ lý của ngôi sao loạt phim "Fast & Furious" đã cáo buộc anh tấn công tình dục cô cách đây 14 năm.

Luật sư của Vin là Bryan Freedman chỉ trích vụ kiện trong một tuyên bố rằng: "Hãy để tôi nói rõ: Vin Diesel hoàn toàn phủ nhận cáo buộc này".

"Đây là lần đầu tiên anh ấy nghe về cáo buộc đã xảy ra hơn 13 năm trước từ một người được cho là nhân viên chỉ làm việc trong 9 ngày. Có bằng chứng rõ ràng hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc kỳ quặc này", luật sư của nam diễn viên giải thích.

Asta trước đây được thuê bởi công ty sản xuất của Vin là One Race Films để hỗ trợ nam diễn viên tại ngoại cảnh ở Atlanta khi anh đang quay bộ phim Fast Five năm 2011.

Sau vụ việc này, Asta bị sa thải khỏi công ty của Vin, sau đó cô đã nộp đơn kiện dưới Đạo luật Speak Out, "ngăn chặn việc thực thi các thỏa thuận không tiết lộ thông tin trong các trường hợp tấn công tình dục và quấy rối".

Mark Sinclair được biết đến với nghệ danh Vin Diesel, là một diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn và biên kịch người Mỹ. Vin Diesel sinh ngày 18/7/1967 tại Alameda County, California, Diesel bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào đầu những năm 1990 với các vai diễn nhỏ trong phim và truyền hình.

Năm 1994, Diesel tự viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính trong bộ phim ngắn "Multi-Facial", đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp. Năm 2000, anh nhận được vai diễn đột phá trong bộ phim "Pitch Black", đóng vai Riddick, một nhân vật mang đến cho anh danh tiếng và sự chú ý.

Năm 2001, Diesel ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai diễn Dominic Toretto trong bộ phim "The Fast and the Furious", khởi đầu cho loạt phim bom tấn Fast & Furious. Loạt phim này đã trở thành một trong những thương hiệu phim thành công nhất mọi thời đại, đưa tên tuổi Vin Diesel lên hàng ngũ những ngôi sao hành động hàng đầu Hollywood.

Diesel tiếp tục khẳng định vị thế của mình qua các vai diễn trong các bộ phim hành động khác nh: "xXx" (2002); "A Man Apart" (2003); "The Pacifier" (2005) và "Guardians of the Galaxy" (2014). Bên cạnh diễn xuất, Diesel còn là nhà sản xuất của nhiều bộ phim thành công, bao gồm: "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" (2019) và "Bloodshot" (2020).

Với hơn 10 tỷ USD doanh thu phòng vé toàn cầu, Diesel là một trong những diễn viên có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Anh đã nhận được nhiều giải thưởng cho diễn xuất, bao gồm Giải MTV Movie Award cho Nam diễn viên xuất sắc nhất (2002) và Giải People's Choice Award cho Nam diễn viên phim hành động được yêu thích nhất (2017).

Ngoài sự nghiệp thành công, Diesel còn được biết đến với đời tư kín tiếng. Anh có ba người con với người bạn đời Paloma Jimenez. Diesel là một người đam mê thể thao và là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Dungeons & Dragons.