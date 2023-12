Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng của Vinamilk trên lộ trình trở thành công ty thực phẩm hàng đầu, tiên phong nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ công nghệ để nâng tầm hương vị và chất lượng sản phẩm, phục vụ sứ mệnh "chăm sóc" cốt lõi, xứng đáng với vai trò dẫn dắt ngành sữa Việt Nam.

Trải qua hơn 10 năm từ ngày đặt những nền móng đầu tiên cho mục tiêu tiến đến trung hòa carbon (Net Zero) của ngành công nghiệp chế biến sữa, cùng 5 năm chuẩn bị, nghiên cứu và hoàn thiện kỹ thuật về hương vị, dòng sản phẩm Vinamilk Green Farm là minh chứng rõ nét cho tinh thần "táo bạo - quyết tâm", đặc trưng của Vinamilk trên hành trình mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng.



Người tiêu dùng thưởng thức thử dòng sản phẩm Vinamilk Green Farm mới tại sự kiện "Trải nghiệm thưởng thức - Chu du miền vị giác cùng Vinamilk Green Farm" ở TPHCM. Ảnh: Vi Nam

Chia sẻ về lần thử nghiệm thành công này, bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Nhân sự - Hành chính và Đối ngoại Vinamilk, cho biết: "Nỗ lực của Vinamilk là đầu tư vào phát triển bền vững từ rất sớm. Vì thế, doanh nghiệp tự hào là thương hiệu đi đầu và dẫn dắt thị trường trong lĩnh vực Net Zero tại Việt Nam. Vinamilk đang từng bước tiến gần đến tương lai xanh, tiên phong hiện thực hóa mục tiêu chăm lo chất lượng cuộc sống cho mọi gia đình Việt Nam".



Để đánh dấu bước chuyển mình ý nghĩa này, từ ngày 15 đến 17/12/2023, Vinamilk tổ chức sự kiện trải nghiệm không gian đa giác quan với chủ đề "Trải nghiệm thưởng thức - Chu du miền vị giác cùng Vinamilk Green Farm". Với các hoạt động tương tác trong không gian nghệ thuật đặc sắc, mới lạ, người tham dự chương trình được thưởng thức những ly sữa lạnh vỗ về vị giác giữa không gian nhẹ mát, thoảng hương cỏ hoa; khám phá hành trình tỉ mỉ của Vinamilk để tạo ra dòng sữa tươi hút chân không Green Farm đột phá và đắm chìm trong không gian trình chiếu đa giác quan. Dịp này, Vinamilk Green Farm còn dành hàng nghìn túi quà tặng độc quyền cho những khách hàng check-in tham gia trải nghiệm.

Khách tham quan sự kiện cũng thích thú trải nghiệm không gian nghệ thuật đa giác quan đặc sắc cùng Vinamilk Green Farm. Ảnh: Vi Nam

Chương trình diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội (Hà Nội) và Công viên Công trường Lam Sơn (TPHCM) nhằm góp phần truyền cảm hứng và thông điệp về thế giới xanh, giảm thiểu phát thải khí nhà kính tiến tới trung hòa carbon, ý thức bảo vệ môi trường đến với người dân và thế hệ trẻ. Đồng thời, sự kiện cũng tạo niềm hứng khởi cho người dân và khách tham dự nhân dịp chào đón năm mới 2024.



Công nghệ đột phá tạo tiền đề phát triển cho chiến lược đổi mới

Bước tiến đột phá của dòng sản phẩm Vinamilk Green Farm mới là áp dụng công nghệ kép hút chân không. Đây là sáng kiến mang tính cách mạng trong ngành công nghiệp chế biến sữa vì đã giải quyết thành công bài toán bảo toàn dinh dưỡng và hương vị tươi mới của sữa.

Vinamilk giới thiệu đến người dùng về nguồn nguyên liệu thuần khiết từ trang trại sinh thái và công nghệ kép hút chân giúp sữa Green Farm giữ được hương vị thơm béo tự nhiên, thoảng chút cỏ hoa và hậu vị ngọt ngào. Ảnh: Vi Nam

Theo các chuyên gia về sữa và dinh dưỡng, gốc oxy tự do là một trong những tác nhân ảnh hưởng lớn đến tính đồng nhất và biến tính mùi vị của sữa. Bằng quy trình khép kín từ trang trại đến những hộp sữa thành phẩm, công nghệ kép hút chân không giúp loại bỏ 50% gốc oxy tự do trong sữa, kết hợp bảo quản sữa lạnh ở nhiệt độ 4 độ C trong chế biến. Nhờ vậy, sản phẩm Vinamilk Green Farm đến tay người tiêu dùng vẫn giữ được hương vị thơm béo tự nhiên, thoảng chút cỏ hoa và hậu vị ngọt ngào, phù hợp với khẩu vị người Việt.



Nguồn nguyên liệu thuần khiết đến từ hệ thống trang trại thân thiện với môi trường

Bên cạnh những cải tiến về công nghệ sản xuất, sữa tươi Vinamilk Green Farm còn sử dụng nguồn nguyên liệu thuần khiết từ hệ thống trang trại sinh thái, thân thiện với môi trường. Với tham vọng tiến đến Net Zero, hệ thống trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm tập trung vào các thực hành nông nghiệp bền vững, ứng dụng kinh tế tuần hoàn nhằm cắt giảm tối đa lượng phát thải khí nhà kính, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

Cụ thể, các trang trại Vinamilk đã áp dụng công nghệ biogas để chuyển chất thải thành năng lượng tái tạo và phân bón hữu cơ dùng cải tạo thổ nhưỡng, độ phì của đất. Trong năm 2022, trang trại Vinamilk Green Farm đã tuần hoàn 216.000 tấn nước. Tính đến nay, 100% tài nguyên tái tạo tại các trang trại Vinamilk Green Farm tương đương với lượng điện dùng cho 2 chuyến xe điện khứ hồi từ trái đất đến mặt trăng, số khối nước cho 86 hồ bơi Olympic và lượng carbon trung hòa tương đương 30.000 sân bóng phủ đầy cây xanh...

Những con số này góp phần khẳng định vị thế dẫn đầu của Vinamilk trong hành trình tiến đến mục tiêu Net Zero 2050 tại Việt Nam.

Liên tiếp chinh phục các giải thưởng danh giá hàng đầu thế giới

Chăm chút từ nguồn nguyên liệu và sáng tạo trong quy trình chế biến đã giúp Vinamilk Green Farm trở thành thương hiệu sữa đầu tiên trên thế giới cùng lúc chinh phục 3 giải thưởng danh giá về các yếu tố An toàn và Tinh khiết (Clean Label), Hương vị và Chất lượng (Monde Selection) và Vị ngon thượng hạng (Superior Taste) – 3 sao.

Check in nhận quà tại sự kiện. Ảnh: Vi Nam

Trong đó, chứng nhận Clean Label Project (Mỹ) là giải thưởng về An toàn và Tinh khiết dành cho các sản phẩm vượt qua hơn 400 chỉ tiêu khắt khe về dư lượng kháng sinh, hợp chất nhựa không mong muốn, kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các chất hóa học có hại khác với ngưỡng chấp nhận thấp hơn 125 lần so với các luật định An toàn thực phẩm thông thường. Còn Monde Selection và Superior Taste Award được mệnh danh là "giải thưởng Oscar" và "Michelin" của ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống.