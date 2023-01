Vinaseed Group: Tặng quà Tết tới người nghèo, người có cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đến nhận quà trong chương trình "Tết ấm tình người" của Vinaseed group tại xã Đông Quang sáng ngày 12-1 vừa qua có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng có lẽ trường hợp của bà Nguyễn Thị Cử (xã Đông Quang) là trường hợp đặc biệt nhất.

Ông Dương Quang Sáu – Phó Tổng Giám đốc Vinaseed Group trao quà cho các hộ nghèo xã Đông Quang (Ba Vì, Hà Nội).

Chia sẻ với chúng tôi, bà Cử cho biết bà đã 84 tuổi rồi, không có con cái và hiện đang sống một mình trong căn nhà lá đơn sơ, nên cuộc sống vất vả vô cùng. Tuổi già, đi lại khó khăn, cơm cháo hàng ngày đều nhờ sự trợ cấp của xã hội nên cũng không nghĩ gì đến Tết.

Nên khi cầm món quà của Vinaseed group trao tặng bà Cử đã không giấu được niềm vui: "Có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn nên tôi cũng thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, nhưng có lẽ món quà hôm nay là to nhất. Món quà vô cùng có giá trị với tôi, tôi thật lòng biết ơn và cảm ơn Ban tổ chức cùng nhà tài trợ".

Cùng chung hoàn cảnh khó khăn được nhận quà của Chương trình "Tết ấm tình người" đợt này, bà Nguyễn Thị Vân (Thôn Đông Viên, xã Đông Quang) chia sẻ, hiện bà đang bị tiểu đường, chân thì đau đi lại rất khó khăn nên cuộc sống vô cùng vất vả, tết đến rồi nhưng trong nhà cũng chưa sắm sửa được gì. Hôm nay tôi nhận được món quà rất ý nghĩa này, tôi rất vui, cảm ơn Công ty nhiều lắm.

150 hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn tại 3 xã Đông Quang, Tiên Phong, Cam Thượng (Ba Vì, Hà Nội) nhận quà của Vinaseed trong chương trình "Tết ấm tình người" năm 2023.

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Quyết Thắng – Bí thư xã Đông Quang cho biết, Công tác an sinh xã hội trong những năm qua được đảng ủy xã đặc biệt quan tâm và đạt được những kết quả nhất định. Có được kết quả đó phải kể đến sự đồng hành hỗ trợ từ các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn trong đó có tập đoàn Vinaseed.

Ông Thắng mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành của Vinasee làm tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là mỗi dịp tết đến xuân về để tất cả mọi nhà, mọi người có tết ấm no, đón xuân vui tươi, an lành.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Dương Quang Sáu – Phó Tổng Giám đốc Vinaseed Group cho biết, với truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "tương thân, tương ái", phát huy tinh thần đó, công đoàn Vianseed group đã thực hiện Chương trình "Tất ấm tình người" nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, giúp người dân có điều kiện tốt hơn đón Tết ấm áp, đủ đầy.

Ông Trần Văn Doanh, Giám đốc Vinaseed chi nhánh Ba Vì trao quà cho các hộ nghèo xã Cam Thượng (Ba vì, Hà Nội)



Mỗi suất quà của vinaseed có trị giá gần 1 triệu nghìn đồng gồm 10 kg gạo và tiền mặt, tuy không lớn, nhưng đây là tình cảm, trách nhiệm của tập thể cán bộ viên chức, người lao động Vinaseed Group trong việc đồng hành, chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn mang đến cho các hộ gia đình có thêm niềm vui khi Tết đến, Xuân về.

Cũng theo Phó Tổng giám đốc Vinaseed, ngoài nhiệm vụ kinh doanh sản xuất chính, phong trào thiện nguyện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn cũng được toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Vinaseed Group hưởng ứng nhiệt tình. Theo đó, Tập đoàn đã thành lập quỹ "Tấm lòng Vinaseed" do cán bộ công nhân viên tập đoàn đóng góp với mục tiêu, định hướng rất cụ thể, đó là Chi ân với những mẹ Việt Nam Anh Hùng, người có công; Tài trợ học bổng cho học sinh nghèo học giỏi từ lớp 1 đến đại học và hỗ trợ cho các vùng thiên tai, các hoàn cảnh khó khăn.

Những món quà đầy ý nghĩa của Vinaseed đã đến tay những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội).

Bên cạnh đó, Vinaseed cũng mong muốn tạo thêm việc làm, thu nhập và được đồng hành, hợp tác với hàng chục nghìn nông dân trên khắp cả nước để làm ra các sản phẩm chất lượng cao, góp phần nâng tầm nền nông nghiệp – thực phẩm Việt Nam.

"Chương trình "Tết ấm tình người" là hoạt động thường niên của Vinaseed Group nhằm động viên người dân vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống", bà Trần Thị Loan – Phó Chủ tịch Công đoàn Vinaseed Group chia sẻ.